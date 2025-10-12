Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Интер Майами попрощался с легендой Барсы, который завершит карьеру
Major League Soccer
12 октября 2025, 16:57 | Обновлено 12 октября 2025, 17:07
798
0

ФОТО. Интер Майами попрощался с легендой Барсы, который завершит карьеру

Американский клуб поблагодарил Жорди Альбу за выдающийся футбольный путь

12 октября 2025, 16:57 | Обновлено 12 октября 2025, 17:07
798
0
ФОТО. Интер Майами попрощался с легендой Барсы, который завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября «Интер» Майами устроил прощание с испанским фланговым защитником Жорди Альбой, который решил завершить карьеру по окончании сезона в MLS.

После матча против «Атланты Юнайтед» команда из Майами организовала целое шоу с фейерверками в честь Жорди, подарив защитнику специальную именную футболку.

В последнем домашнем матче регулярного сезона MLS «Интер» разгромил соперника со счетом 4:0, а автором второго гола стал сам Альба.

За два года в «Интере» Жорди отыграл 96 поединков, в которых забил 15 мячей и отдал 29 ассистов.

Наибольшее количество матчей в своей карьере Альба провел в «Барселоне», за которую защитник провел 459 игр (27 голов и 99 ассистов). Именно в каталонском клубе Жорди выиграл Лигу чемпионов.

ФОТО. Интер Майами попрощался с легендой Барсы, который завершит карьеру

По теме:
Сменил мяч на ракетку. Легенда Барселоны дебютировал в новом виде спорта
Звезда сборной Украины вернется к тренировкам и может сыграть с Барселоной
MLS. Очередной гол Мюллера, победа Лос-Анджелес Гэлакси
Барселона Major League Soccer (MLS) завершение карьеры Жорди Альба Интер Майами фото Атланта Юнайтед
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Майами
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11 октября 2025, 18:59 37
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»

Президент клуба хочет вернуть чемпионство

Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12 октября 2025, 01:23 2
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20

Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами

Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»
Футбол | 12.10.2025, 13:08
Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»
Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Футбол | 12.10.2025, 17:02
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12.10.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 3
Футбол
ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
10.10.2025, 22:03
Футбол
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем