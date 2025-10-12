ФОТО. Интер Майами попрощался с легендой Барсы, который завершит карьеру
Американский клуб поблагодарил Жорди Альбу за выдающийся футбольный путь
12 октября «Интер» Майами устроил прощание с испанским фланговым защитником Жорди Альбой, который решил завершить карьеру по окончании сезона в MLS.
После матча против «Атланты Юнайтед» команда из Майами организовала целое шоу с фейерверками в честь Жорди, подарив защитнику специальную именную футболку.
В последнем домашнем матче регулярного сезона MLS «Интер» разгромил соперника со счетом 4:0, а автором второго гола стал сам Альба.
За два года в «Интере» Жорди отыграл 96 поединков, в которых забил 15 мячей и отдал 29 ассистов.
Наибольшее количество матчей в своей карьере Альба провел в «Барселоне», за которую защитник провел 459 игр (27 голов и 99 ассистов). Именно в каталонском клубе Жорди выиграл Лигу чемпионов.
Clase, entrega y corazón 💗 Un homenaje a @JordiAlba, que seguirá haciendo historia con nosotros ✍️ pic.twitter.com/cd3V7h9waQ— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 12, 2025
