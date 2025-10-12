12 октября «Интер» Майами устроил прощание с испанским фланговым защитником Жорди Альбой, который решил завершить карьеру по окончании сезона в MLS.

После матча против «Атланты Юнайтед» команда из Майами организовала целое шоу с фейерверками в честь Жорди, подарив защитнику специальную именную футболку.

В последнем домашнем матче регулярного сезона MLS «Интер» разгромил соперника со счетом 4:0, а автором второго гола стал сам Альба.

За два года в «Интере» Жорди отыграл 96 поединков, в которых забил 15 мячей и отдал 29 ассистов.

Наибольшее количество матчей в своей карьере Альба провел в «Барселоне», за которую защитник провел 459 игр (27 голов и 99 ассистов). Именно в каталонском клубе Жорди выиграл Лигу чемпионов.

ФОТО. Интер Майами попрощался с легендой Барсы, который завершит карьеру