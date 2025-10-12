ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Атлетико уволили с должности тренера известного клуба

Испанский клуб «Сарагоса» официально уволил 42-летнего тренера Габи, который ранее выступал на профессиональном уровне за мадридский «Атлетико».

Терпение руководства лопнуло после поражения «Сарагосы» в последнем матче команды в рамках Сегунды – подопечные Габи уступили «Альмерии» со счетом 2:4.

Испанский специалист возглавил «Сарагосу» в марте текущего года и провел у руля команды 20 матчей (пять побед, шесть ничьих и девять поражений).

«Спасибо, Габи. Этот клуб всегда будет твоим домом. Желаем успехов в дальнейших профессиональных вызовах», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

На сегодня «Сарагоса» находится на последнем, 22-м, месте в турнирной таблице Сегунды (шесть пунктов).

