Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 октября 2025, 15:40 | Обновлено 12 октября 2025, 15:42
ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Атлетико уволили с должности тренера известного клуба

42-летний Габи покинул «Сарагосу»

ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Атлетико уволили с должности тренера известного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Габи

Испанский клуб «Сарагоса» официально уволил 42-летнего тренера Габи, который ранее выступал на профессиональном уровне за мадридский «Атлетико».

Терпение руководства лопнуло после поражения «Сарагосы» в последнем матче команды в рамках Сегунды – подопечные Габи уступили «Альмерии» со счетом 2:4.

Испанский специалист возглавил «Сарагосу» в марте текущего года и провел у руля команды 20 матчей (пять побед, шесть ничьих и девять поражений).

«Спасибо, Габи. Этот клуб всегда будет твоим домом. Желаем успехов в дальнейших профессиональных вызовах», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

На сегодня «Сарагоса» находится на последнем, 22-м, месте в турнирной таблице Сегунды (шесть пунктов).

Сарагоса Сегунда чемпионат Испании по футболу Габи отставка
Андрей Витренко Источник: ФК Сарагоса
