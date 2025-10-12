Звезда сборной Украины вернется к тренировкам и может сыграть с Барселоной

Футболист «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков находится на финальной стадии восстановления после травмы.

По информации испанских СМИ, Виктор на следующей неделе вернется к тренировкам в общей группе каталонского клуба и есть высокая вероятность, что он будет готов выйти на поле в матче девятого тура Ла Лиги против «Барселоны», который пройдет 18 октября.

В этом сезоне Цыганков успел провести за «Жирону» только два матча и отдал одну результативную передачу. В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».