  4. Звезда сборной Украины вернется к тренировкам и может сыграть с Барселоной
Испания
12 октября 2025, 13:17 | Обновлено 12 октября 2025, 13:21
460
5

Звезда сборной Украины вернется к тренировкам и может сыграть с Барселоной

Виктор Цыганков готовится вернуться в общую группу

Звезда сборной Украины вернется к тренировкам и может сыграть с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Футболист «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков находится на финальной стадии восстановления после травмы.

По информации испанских СМИ, Виктор на следующей неделе вернется к тренировкам в общей группе каталонского клуба и есть высокая вероятность, что он будет готов выйти на поле в матче девятого тура Ла Лиги против «Барселоны», который пройдет 18 октября.

В этом сезоне Цыганков успел провести за «Жирону» только два матча и отдал одну результативную передачу. В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».

Виктор Цыганков травма Ла Лига Жирона Барселона чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donPedro
Самі зірки в збірній України
Ответить
+1
adidas777
Дуже шкода за гінетику Віктора, якби не травми, міг би грати в топ-клубах.
Ответить
0
Artem_Ponomar
це хороші новини, хотілось би щоб нарешті його травмованість закінчилась
Ответить
0
Умник
Генетика не позволяет ему раскрыться.
Очень похож на судьбу Ван дер Варта. Все как под копирку.
Ответить
0
Vitason
Хрустальный игрок, сколько уже раз Циганков получает травмы, можно сбиться со счета 
Ответить
0
