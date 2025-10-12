Хотят наградить. Арсенал близок к новому контракту с защитником

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 октября 2025, 15:27 | Обновлено 12 октября 2025, 15:29
339
0

Юрриен Тимбер активно общается с клубом о соглашении

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрриен Тимбер

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант продления контракта с фланговым защитником Юрриеном Тимбером. Действующее соглашение спортсмена рассчитано на лето 2028 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист лично заинтересован в продолжении сотрудничества.

Обе стороны активно ведут переговоры о повышении заработной платы, поскольку «канониры» хотят вознаградить Тимбера за старания.

Юрриен присоединился к «Арсеналу» летом 2023 года из «Аякса». За два сезона защитник провел 60 матчей за «канониров», отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

