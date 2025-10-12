Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк, поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в период с 12 по 13 октября.

4 тур

Группа А

13.10.2025

Северная Ирландия – Германия

Все перепуталось в этой группе настолько, что и черт ногу сломает. После третьего тура сразу в трех команд (Северной Ирландии, Германии и Словакии) одинаковые показатели в трех первых графах – победы, ничьи, поражения, а разница лишь в разнице забитых и пропущенных. Лишь Люксембург в этом квартете не при делах.

Так уж получилось, что потенциальный лидер этой группы – Германия – имеет уже одно поражение. И в четвертом туре подопечные Юлиана Нагельсманна будут гостить у Северной Ирландия, которая достаточно неожиданно возглавляет группу, имея преимущество по дополнительным показателям.

В начале сентября соперники уже встретились первый раз. И тогда в Кельне уверенную по счету победу одержали хозяева – 3:1, хотя долгое время гости удерживали ничью 1:1. До 69 минуты.

И вот теперь у островитян есть шанс взять реванш, ибо лишь позитивный исход поединка позволит команде неизменного тренера Майкла О’Нила претендовать на одно из двух первых мест. Реален ли этот шанс?

Скажу так: очень реально, что хозяева смогут забить. И что вполне могут не проиграть, ведь, как правило, в Белфасте они выступают уверенно. Но и Германия при этом наверняка забьет. Как минимум.

4 тур

Группа D

13.10.2025

Украина – Азербайджан

При условии, что во втором туре, когда эти соперники встречались в Баку, победил бы прописной фаворит, то есть наша команда, нынешняя встреча Украины и Азербайджана не рассматривалась бы так придирчиво, с разных углов и сторон. Но тогда была зафиксирована ничья 1:1. Не скажу, что боевая ничья, но и не могу сказать, что не закономерная.

Гости тяжело провели тот матч. И хотя смогли забить первыми, но затем на ровном месте получили пенальти в свои ворота. В итоге Украина не досчиталась двух важных баллов.

И теперь попробует со второй попытки обыграть эту не такую уж и простую команду.

Именно в домашней игре против украинцев у руля первой команды Азербайджана дебютировал наставник молодежки Айхан Аббасов, сменивший знаменитого португальца Фернанду Сантуша, которого погнали с работы за неудовлетворительные результаты.

Аббасов за короткое время сумел навести элементарный порядок в сборной. Во всяком случае, с Украиной его команда сыграла вничью. Но далее опять проиграла. Хотя тут очень важен контекст: проиграла самой Франции.

Наши в параллельном сумасшедшем матче одолели Исландию.

Украина – снова явный фаворит в игре против Азербайджана. Но, на мой взгляд, эта игра для нашей команды вряд ли снова будет зрелищной и открытой. Азербайджан сядет в глухую оборону, а взламывать глухую оборону – это не наш конек.

Тем не менее, небезосновательно предположу, что «сине-желтые» одержат победу. Скорее всего, с минимальным счетом. Не каждый же раз по пять мячей получается забивать.

7 тур

Группа G

12.10.2025

Нидерланды – Финляндия

12 со своих 18 мячей нидерландцы забили в двух матчах против сборной Мальты, главному аутсайдеру этой группы. Еще три мяча подопечные Рональда Кумана отгрузили Литве (правда, и в свои ворота дважды пропустив). А вот финнам «оранжевые» забили два гола, а полякам – и вовсе один.

Тем не менее, «оранье» прогнозировано лидируют в этой группе. Но их очковое преимущество над поляками и финнами – на расстоянии одной победы.

То есть, можно не сомневаться, что горячие финские парни дадут парням Кумана бой. Команда у Маркку Канерва – веселая и творческая: много забивает, но пропускает еще больше.

Очень даже может быть, что этот поединок получится зрелищным. Наиболее очевидной в таком случае видится ставка «обе забьют». Хотя и итоговая победа хозяев тоже читается, несмотря на их неочевидные проблемы в матчах с крепкими оппонентами.

7 тур

Группа Н

12.10.2025

Румыния – Австрия

Как же блестяще румынская сборная во главе с нестареющим Мирчей Луческу провела недавнюю кампанию в Лиге наций: шесть матчей – шесть побед. Однако старт отбора на ЧМ-2026 румынам не задался. Боснийцам дома проиграли, австрийцам на выезде уступили. А потом и с Кипром вничью сыграли. С тем самым Кипром, который Румыния в той упомянутой выше кампании ЛН дважды разгромила. И уже вслух говорят, что Мирча Луческу таки да, стареет. Точнее, что он уже стар.

Кстати, после той неожиданной ничьей с киприотами Луческу якобы попросился в отставку. Дескать, я готов уступить свою должность Георге Хаджи. Но Хаджи должен понимать, что сейчас в сборной Румынии смена поколений, и все такое.

В общем, хитрый Мирча остался у руля главной команды страны. И теперь ему предстоит главный на данном этапе экзамен – гостевая игра против безальтернативного лидера группы – сборной Австрии, которая доселе не потеряла ни одного очка, несколькими днями ранее «разбомбив» сборную Сан-Марино 10:0.

Мой прогноз: и румын Австрия переиграет. Понятное дело, не за таким сценарием, как футбольного карлика, но окончательная победа команды не менее уважаемого, чем Мирча Луческу, в футбольных кругах тренера (Ральфа Рангника), лично у меня не вызывает сомнений.

И если так и произойдет, то вот тогда Луческу таки могут указать на дверь…

7 тур

Группа J

13.10.2025

Уэльс – Бельгия

Достаточно неожиданный лидер в этой группе – Северная Македония. «Маточная» команда этого квинтета – сборная Бельгии – тоже рядом. На втором месте. С отставанием от лидера на одно очко. Эти две команды встречались в первом октябрьском слоте. В Бельгии. И гости выстояли: нулевая ничья.

В свою очередь, Уэльс отстает от «красных дьяволов» тоже лишь на один балл.

Если предположить, что не знающие до сих пор горечи поражений македонцы в родных стенах одолеют одного из аутсайдеров группы – Казахстан, и, следовательно такой логике, удержатся на вершине, то и валлийцам, и бельгийцам тоже уж очень понадобится победа, чтобы остаться в гонке.

В первом матче между этими соперниками, который можно назвать не иначе, как «з журбою радість обнялась», минимальную викторию праздновали бельгийцы. Они тогда вели по ходу встречи 3:0. Вели уже к 27 минуте, но на 69 минуте счет был уже равным. И за две минуты до конца основного времени де Брюйне забил победный мяч.

Теперь игра будет в Британии. Пока что поражение от бельгийцев – единственное в пассиве команды Крейга Беллами. В родных стенах «драконы» - весьма опасный, редко уступающий соперник. Бельгия сейчас переживает смену поколений. Да, Лукаку и де Брюйне все еще в строю, но строй этот уже не такой монолитный, как ранее.

Посему осторожно предположу, что хозяева не проиграют.

