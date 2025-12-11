Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Взрывной вечер. В Будапеште пройдут сразу два больших спортивных события
11 декабря 2025, 15:36
Взрывной вечер. В Будапеште пройдут сразу два больших спортивных события

Футбол и главный турнир по CS2 состоятся сегодня рядом, в сердце столицы Венгрии

Взрывной вечер. В Будапеште пройдут сразу два больших спортивных события
Групама Арена

Сегодня, 11 декабря, свой матч в основном раунде Лиги Европы проведут Ференцварош – Рейнджерс. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени и пройдет на стадионе Групама Арена, который вмещает 23 700 зрителей.

В то же время стартует плей-офф главного турнира по Counter-Strike 2 – Budapest Major, который проходит буквально через дорогу от футбольного стадиона – в огромной MVM Dome, рассчитанной на 20 000 фанатов. Четвертьфиналы CS2 начнутся в 18:00 по киевскому времени.

ФОТО. Взрывной вечер. В Будапеште пройдут сразу два больших спортивных события

Лига Европы CS2 Budapest Major киберспорт футбол
