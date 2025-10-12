8 из 9 голов Португалии в квалификации забили игроки из чемпионата СА
Победный мяч в матче против Ирландии забил игрок Аль-Хиляля
8 из 9 голов Португалии в квалификации в ЧМ забили игроки с чемпионата Саудовской Аравии.
В очередном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 сборная Португалии на своем поле победила сборную Ирландии со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил Рубен Невеш на первой добавленной минуте.
В этом квалификационном турнире Португалия забила уже 9 мячей. Интересным фактом является то, что 8 из них на счету футболистов, играющих в чемпионате Саудовской Аравии:
- 3 – Криштиану Роналду (Аль-Наср)
- 2 – Жоао Феликс (Аль-Наср)
- 2 – Жоао Канселлу (Аль-Хиляль)
- 1 – Рубен Невеш (Аль-Хиляль)
3 🇵🇹Cristiano Ronaldo
2 🇵🇹João Félix
2 🇵🇹João Cancelo
1 🇵🇹Rúben Neves pic.twitter.com/gWWeUAsfwW
