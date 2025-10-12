Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 8 из 9 голов Португалии в квалификации забили игроки из чемпионата СА
Чемпионат мира
12 октября 2025, 10:08
Победный мяч в матче против Ирландии забил игрок Аль-Хиляля

Getty Images/Global Images Ukraine

8 из 9 голов Португалии в квалификации в ЧМ забили игроки с чемпионата Саудовской Аравии.

В очередном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 сборная Португалии на своем поле победила сборную Ирландии со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил Рубен Невеш на первой добавленной минуте.

В этом квалификационном турнире Португалия забила уже 9 мячей. Интересным фактом является то, что 8 из них на счету футболистов, играющих в чемпионате Саудовской Аравии:

  • 3 – Криштиану Роналду (Аль-Наср)
  • 2 – Жоао Феликс (Аль-Наср)
  • 2 – Жоао Канселлу (Аль-Хиляль)
  • 1 – Рубен Невеш (Аль-Хиляль)
Вилли САНЬОЛЬ: «Нечего сказать. Они играют на другом уровне»
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Побеждать с разгромным счетом на самом деле очень трудно»
Ключевой игрок сборной Украины: «Я сыграл плохо»
