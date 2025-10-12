Ключевой игрок сборной Украины: «Я сыграл плохо»

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциями после безумной победы над Исландией в матче третьего тура отборочного этапа к ЧМ-2026.

«Мы классно начали, но потом пропустили два мяча. Было очень тяжело снова забить. Но вышедшие на замену игроки нам очень помогли, по моему мнению. Очень рад, что мы выиграли.

Почему это произошло? Когда ты выиграешь в два мяча, становится еще труднее. Подсознательно ты думаешь, что уже выиграл этот матч, но как только ты пропускаешь, это уже разница в один, а соперник на ходу. Мы пропустили три мяча, а для меня, как для защитника, это значит, что я сыграл плохо. Хорошо, что мы забили пять, – поделился Миколенко.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

