Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ключевой игрок сборной Украины: «Я сыграл плохо»
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 09:54 |
1638
1

Ключевой игрок сборной Украины: «Я сыграл плохо»

Виталий Миколенко недоволен своей игрой против Исландии

12 октября 2025, 09:54 |
1638
1 Comments
Ключевой игрок сборной Украины: «Я сыграл плохо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Віталій Миколенко

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциями после безумной победы над Исландией в матче третьего тура отборочного этапа к ЧМ-2026.

«Мы классно начали, но потом пропустили два мяча. Было очень тяжело снова забить. Но вышедшие на замену игроки нам очень помогли, по моему мнению. Очень рад, что мы выиграли.

Почему это произошло? Когда ты выиграешь в два мяча, становится еще труднее. Подсознательно ты думаешь, что уже выиграл этот матч, но как только ты пропускаешь, это уже разница в один, а соперник на ходу. Мы пропустили три мяча, а для меня, как для защитника, это значит, что я сыграл плохо. Хорошо, что мы забили пять, – поделился Миколенко.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.

По теме:
Вилли САНЬОЛЬ: «Нечего сказать. Они играют на другом уровне»
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Побеждать с разгромным счетом на самом деле очень трудно»
8 из 9 голов Португалии в квалификации забили игроки из чемпионата СА
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Виталий Миколенко
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перед игрой с Динамо: в Зорю приехали два легионера
Футбол | 12 октября 2025, 10:02 0
Перед игрой с Динамо: в Зорю приехали два легионера
Перед игрой с Динамо: в Зорю приехали два легионера

Команда Скрипника в паузе чемпионата сыграла против «Оболони»

ФОТО. Блогер Муха обратился к Мудрику, устроив перформанс
Футбол | 12 октября 2025, 09:04 2
ФОТО. Блогер Муха обратился к Мудрику, устроив перформанс
ФОТО. Блогер Муха обратился к Мудрику, устроив перформанс

Блогер посвятил гол украинскому вингеру

Милевский отреагировал на безумную победу сборной Украины над Исландией
Футбол | 11.10.2025, 13:41
Милевский отреагировал на безумную победу сборной Украины над Исландией
Милевский отреагировал на безумную победу сборной Украины над Исландией
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Футбол | 11.10.2025, 16:15
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12.10.2025, 08:12
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
хорошо сыграл. но доля вины в одном из голов есть.. он мяч потерял и пошла голевая атака
Ответить
0
Популярные новости
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 3
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 3
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем