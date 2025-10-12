Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Мне было приятно это сделать»

Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный прокомментировал победу над национальной командой Исландии (5:3) в матче 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026:

«Приятно было вернуться в Исландию. Рад положительному результату! Спасибо всем за поддержку», – написал хавбек в своем Instagram.

Напомним, именно на счету Ивана Калюжного победный, четвертый гол сборной Украины в этом противостоянии.

После этой победы сборная Украины с 4 очками поднялась на вторую строчку в квалификационной группе. Исландия, набрав в 3 матчах только 3 очка, упала на третье место.