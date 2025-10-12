Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Мне было приятно это сделать»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 14:41 |
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Мне было приятно это сделать»

Полузащитник сборной Украины прокомментировал победу над Исландией

Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный прокомментировал победу над национальной командой Исландии (5:3) в матче 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026:

«Приятно было вернуться в Исландию. Рад положительному результату! Спасибо всем за поддержку», – написал хавбек в своем Instagram.

Напомним, именно на счету Ивана Калюжного победный, четвертый гол сборной Украины в этом противостоянии.

После этой победы сборная Украины с 4 очками поднялась на вторую строчку в квалификационной группе. Исландия, набрав в 3 матчах только 3 очка, упала на третье место.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Иван Калюжный Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
