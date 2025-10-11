Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Северная Македония
13.10.2025 21:45 - : -
Казахстан
Чемпионат мира
11 октября 2025, 22:53 |
Македония – Казахстан. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 13 октября в 21:45 по Киеву

Македония – Казахстан. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
КФФ

В понедельник, 13 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Северной Македонии и Казахстана. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Северная Македония

Македонцы подходят к матчу в очень хорошей форме. В прошлом сезоне Лиги наций коллектив завоевал 16 очков за 6 поединков и занял 1-е место собственной группы, благодаря которому был повышен до дивизиона В.

В текущей квалификации сборная также показывает достойные результаты. После 6 поединков македонцы имеют 12 зачетных баллов на счету и занимают 1-е место квинтета. Отрыв от Бельгии, которая находится на 2-м месте и имеет матч в запасе становит всего 1 балл.

Казахстан

А вот Казахстан не может похвастаться столь стабильной формой. В прошлом розыгрыше Лиги наций коллектив получил всего 1 очко за 6 игр, занял последнее место группы и был снова понижен до дивизиона С.

На отборе у команды также не все гладко – за 6 матчей казахи смогли победить только Лихтенштейн (дважды), поэтому сейчас с 6 баллами на счету сборная занимает 4 место квинтета.

Личные встречи

Сборные встречались в очных играх только раз – в 1 круге текущей квалификации. Тогда минимальную победу удалось одержать в Северной Македонии.

Интересные факты

  • Только в 1 из последних 5 поединков Северной Македонии было забито более 2 голов.
  • В последних 12 выездных матчах Казахстан потерпел 11 поражений.
  • А вот Северная Македония непобедима дома уже в течение 10 игр.

Прогноз

Я поставлю на победу Северной Македонии с форой -1 и коэффициентом 1.51.

Северная Македония
13 октября 2025 -
21:45
Казахстан
По теме:
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
Фейл Доннарумы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию
Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
Казахстан сборная Северной Македонии по футболу сборная Казахстана по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
