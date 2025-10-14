Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Северная Македония – Казахстан – 1:1. Штрафной и бисиклета. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Северная Македония
13.10.2025 21:45 – FT 1 : 1
Казахстан
Чемпионат мира
14 октября 2025, 03:33
17
0

Северная Македония – Казахстан – 1:1. Штрафной и бисиклета. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

14 октября 2025, 03:33
17
0
Северная Македония – Казахстан – 1:1. Штрафной и бисиклета. Видео голов
FFM

13 октября сборная Северной Македонии на своем поле не сумела обыграть Казахстан в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Встреча, которая состоялась на Национальной Арене Тоше Проески в Скопье, завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе гостей на 54-й минуте голом через себя в упор к ворота отличился Динмухамед Караман, а у хозяев единственный гол прямым ударом со штрафного забил Энис Барди.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа J. 13 октября

Северная Македония – Казахстан – 1:1

Голы: Барди, 75 – Караман, 62

Видеообзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Северная Македония).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Динмухамед Караман (Казахстан).
сборная Северной Македонии по футболу сборная Казахстана по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор бисиклета
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
