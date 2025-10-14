13 октября сборная Северной Македонии на своем поле не сумела обыграть Казахстан в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Встреча, которая состоялась на Национальной Арене Тоше Проески в Скопье, завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе гостей на 54-й минуте голом через себя в упор к ворота отличился Динмухамед Караман, а у хозяев единственный гол прямым ударом со штрафного забил Энис Барди.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа J. 13 октября

Северная Македония – Казахстан – 1:1

Голы: Барди, 75 – Караман, 62

Видеообзор матча