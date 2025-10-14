Северная Македония – Казахстан – 1:1. Штрафной и бисиклета. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
13 октября сборная Северной Македонии на своем поле не сумела обыграть Казахстан в матче квалификации чемпионата мира 2026.
Встреча, которая состоялась на Национальной Арене Тоше Проески в Скопье, завершилась со счетом 1:1.
В составе гостей на 54-й минуте голом через себя в упор к ворота отличился Динмухамед Караман, а у хозяев единственный гол прямым ударом со штрафного забил Энис Барди.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа J. 13 октября
Северная Македония – Казахстан – 1:1
Голы: Барди, 75 – Караман, 62
Видеообзор матча
События матча
