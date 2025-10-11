Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
11.10.2025 21:45 - : -
Грузия
Чемпионат мира
11 октября 2025, 19:35 | Обновлено 11 октября 2025, 20:16
Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча квалификации чемпионата мира 2026 11 октября в 21:45

Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Spanish Football. Луис де ла Фуэнте

11 октября сборная Испании проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 против команді Грузии.

Встреча состоится на стадионе Мануэль Мартинес Валеро в городе Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания и Грузия выступают в квартете E вместе с Турцией и Болгарией.

По итогам двух туров испанцы с шестью очками занимают первое место, у Сакартвело три пункта и третья позиция.

Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Испания – Грузия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

