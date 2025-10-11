Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча квалификации чемпионата мира 2026 11 октября в 21:45
11 октября сборная Испании проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 против команді Грузии.
Встреча состоится на стадионе Мануэль Мартинес Валеро в городе Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Испания и Грузия выступают в квартете E вместе с Турцией и Болгарией.
По итогам двух туров испанцы с шестью очками занимают первое место, у Сакартвело три пункта и третья позиция.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
