Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испания – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
11.10.2025 21:45 - : -
Грузия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 октября 2025, 04:51 |
53
0

Поединок состоится 11 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Испании и Грузии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда после золотого отрезка 2008-2012 достаточно надолго уходила в тень. Но тем ярче результаты работы нынешнего наставника, де ла Фуэнте. Тот уже в первые пол года выиграл Лигу Наций, а потом создал невероятный коллектив, что сумел ураганом пройтись по немецким стадионам летом прошлого года, очень солидно выиграв Евро. Впрочем, есть и у этого гранда слабости, что четко показала новая Лига Наций. Там могли вылететь уже в марте, но у Нидерландов все же выиграли серию пенальти. А у Португалии в финальном поединке, в июне - нет!

Новый цикл, впрочем, сборная начинала, как и следовало ожидать от фаворита. Размявшись на довольно слабых болгарах, которых на выезде разгромили 3:0, потом забили шесть безответных мячей в логове потенциально главного конкурента за первое место - туров. Теперь важно просто не расслабиться.

Грузия

Сборная в прошлом году впервые сыграла на Евро. Вышла она туда только через путь Лиги Наций, с серией пенальти против греков в решающем стыке. Но уже на самом дебютном чемпионате Хвича и компания всем понравились, пробившись в плей-офф. А вот потом было крайне противоречивое впечатление от новой Лиги Наций: в группе лидер падал на третье итоговое место. Но в марте зато в плей-аут забили за 180+ минут девять голов в ворота армян - а на Кавказе нет ничего приятнее, чем устроить спортивный погром соседа.

В квалификации пока что подопечные Саньоля не удивляли. Они поборолись, но все же уступили дома более классной Турции. Зато потом разгромили 3:0 Болгарию. Впрочем, если хочется побороться за второе место, надо бы пытаться хотя бы за ничью на выезде цепляться сейчас.

Статистика личных встреч

Грузины даже разок выигрывали. Но это в товарищеском формате, но в официальных матчах все семь раз были сильнее испанцы.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько же уверенно выиграют фавориты. Напрашивается ставка с форой -2 гола (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Испания
11 октября 2025 -
21:45
Грузия
Фора Испании (-2) 1.60
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость.
сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
