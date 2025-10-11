Испания – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

11 октября на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Испании и Грузии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда после золотого отрезка 2008-2012 достаточно надолго уходила в тень. Но тем ярче результаты работы нынешнего наставника, де ла Фуэнте. Тот уже в первые пол года выиграл Лигу Наций, а потом создал невероятный коллектив, что сумел ураганом пройтись по немецким стадионам летом прошлого года, очень солидно выиграв Евро. Впрочем, есть и у этого гранда слабости, что четко показала новая Лига Наций. Там могли вылететь уже в марте, но у Нидерландов все же выиграли серию пенальти. А у Португалии в финальном поединке, в июне - нет!

Новый цикл, впрочем, сборная начинала, как и следовало ожидать от фаворита. Размявшись на довольно слабых болгарах, которых на выезде разгромили 3:0, потом забили шесть безответных мячей в логове потенциально главного конкурента за первое место - туров. Теперь важно просто не расслабиться.

Грузия

Сборная в прошлом году впервые сыграла на Евро. Вышла она туда только через путь Лиги Наций, с серией пенальти против греков в решающем стыке. Но уже на самом дебютном чемпионате Хвича и компания всем понравились, пробившись в плей-офф. А вот потом было крайне противоречивое впечатление от новой Лиги Наций: в группе лидер падал на третье итоговое место. Но в марте зато в плей-аут забили за 180+ минут девять голов в ворота армян - а на Кавказе нет ничего приятнее, чем устроить спортивный погром соседа.

В квалификации пока что подопечные Саньоля не удивляли. Они поборолись, но все же уступили дома более классной Турции. Зато потом разгромили 3:0 Болгарию. Впрочем, если хочется побороться за второе место, надо бы пытаться хотя бы за ничью на выезде цепляться сейчас.

Статистика личных встреч

Грузины даже разок выигрывали. Но это в товарищеском формате, но в официальных матчах все семь раз были сильнее испанцы.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько же уверенно выиграют фавориты. Напрашивается ставка с форой -2 гола (коэффициент - 1,6).