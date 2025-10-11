Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Я в таком же шоке, как и фаны. Бардак в сборной Украины»
Чемпионат мира
11 октября 2025, 20:25 | Обновлено 11 октября 2025, 21:06
Эксперт: «Я в таком же шоке, как и фаны. Бардак в сборной Украины»

Вацко удивлен ситуацией с Синчуком

Эксперт: «Я в таком же шоке, как и фаны. Бардак в сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что так и не сумел выяснить, кто виноват в дисквалификации хавбека сборной Украины U-20 Геннадия Синчука перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

Игрок, который был за две желтые карточки дисквалифицирован на матч группового этапа против Парагвая, в этой встрече находился около поля и проводил разминку, что запрещено регламентом.

За это Синчука отстранили от игры с Испанией, которую команда проиграла 0:1.

«Для меня это такой же шок, как для фанов. Я пробовал выяснять, но есть разные версии. Слышал, что делегат матча лично привел Синчука на трибуну и показал, где сидеть. Еще слышал, что Синчук сам попросился на разминку и спустился вниз. И якобы делегат разрешил ему разминаться. Я не знаю, как на это реагировать. Есть же правила и регламент. Как это – разрешили выйти потренироваться? Это же бред. Есть же опытные люди в сборной Украины. Детский сад какой-то».

«Но я не знаю, кто виноват или кого сделают виноватым. Тут есть и вина игрока, и тренерского штаба. Нужно было объяснуть ему, что ты должен быть на трибуне. Это написано в регламенте. Пусть УАФ разбирается».

«Знаю, что проводится расследование. Но правда в том, что такого бардака в сборной Украины быть не должно», – сказал Вацко.

Испания U-20 – Колумбия U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Пономарев назвал игроков Украины U-20, которые могут стать звездами
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Эта сборная Испании не была безгрешной»
Виктор Вацко Геннадий Синчук сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
