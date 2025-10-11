Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Партнер Миколенко из Эвертона вписал себя в историю сборной Англии
Другие новости
11 октября 2025, 18:32 | Обновлено 11 октября 2025, 18:34
292
0

Партнер Миколенко из Эвертона вписал себя в историю сборной Англии

Джордан Пикфорд отыграл за сборную восемь матчей на ноль и установил рекорд

11 октября 2025, 18:32 | Обновлено 11 октября 2025, 18:34
292
0
Партнер Миколенко из Эвертона вписал себя в историю сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

31-летний вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд переписал историю сборной Англии, установив новый рекорд для голкиперов.

После победы со счетом 3:0 в товарищеском матче против Уэльса Джордан вошел в историю своей сборной как вратарь, которому удалось провести восемь матчей подряд на ноль.

Пикфорд превзошел достижение, которое держалось 59 лет. Последним рекордсменом Англии был Гордон Бэнкс, у которого в активе было семь сухих матчей.

В общей сложности Джордан провел 79-й матч за национальную команду, из которых в 41-м поединке он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

По теме:
Международный спарринг с удалением. Верес сыграл товарищеский матч с Зимбру
Реал потерял перспективного футболиста во время международной паузы
Зимбру – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи сборная Англии по футболу сборная Уэльса по футболу Джордан Пикфорд статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Футбол | 11 октября 2025, 16:15 8
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»

Гуннлаугссон не понимает, как такое могло случиться

Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Футбол | 11 октября 2025, 00:25 0
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Футбол | 10.10.2025, 20:18
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:33
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 11.10.2025, 18:21
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
10.10.2025, 00:59 1
Бокс
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем