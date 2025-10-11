Партнер Миколенко из Эвертона вписал себя в историю сборной Англии

31-летний вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд переписал историю сборной Англии, установив новый рекорд для голкиперов.

После победы со счетом 3:0 в товарищеском матче против Уэльса Джордан вошел в историю своей сборной как вратарь, которому удалось провести восемь матчей подряд на ноль.

Пикфорд превзошел достижение, которое держалось 59 лет. Последним рекордсменом Англии был Гордон Бэнкс, у которого в активе было семь сухих матчей.

В общей сложности Джордан провел 79-й матч за национальную команду, из которых в 41-м поединке он сохранил свои ворота в неприкосновенности.