Чемпионат мира
11 октября 2025, 15:45 | Обновлено 11 октября 2025, 16:13
5

Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»

Гуннлаугссон не понимает, как такое могло случиться

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон удивляется тому, что сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 сумела забить пять голов при небольшом количестве моментов.

«Я понимаю, что в Исландии хотят найти виновного в таком поражении. Это странное поражение. Если вы мне не верите, что посмотрите статистику. Видели xG (ожидаемые голы – прим) Украины? Я сомневаюсь, что там даже один наберется».

«Дикий матч. Надеюсь, мы все вынесем урок из этого, потому что в целом мы играли неплохо», – сказал Гуннлаугссон.

Сборная Украины выиграла 5:3 и вышла на второе место в группе с 4 очками.

По теме:
Сборная Украины узнала, кто будет судить поединок против Азербайджана
Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты
Экс-игрок Динамо: «Для тренера матч с Исландией – как электрический стул»
Арнар Гуннлаугссон сборная Исландии по футболу Исландия - Украина сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник
FootFoodBol
Три гола забито из за линии штрафной, это то чего нам не хватало. Румыны на ЧЕ нас в таком стиле и обыграли 3-0.
TradyT
Нехай на свій xg подивиться 
umnuy2
в футбол играют не ИКСЫДЖИ а люди-поэтому это и смотрят столетиями....они все своими ИИ хотят похерить,сделать нежевым
Harun Bakircioğlu
Основные Недостатки Показателя xG
​* Не учитывает индивидуальное мастерство игрока: xG присваивает одинаковое значение моменту, независимо от того, кто наносит удар (например, нападающий мирового класса или центральный защитник). Он основан на среднем историческом показателе для данной позиции удара, а не на способностях конкретного игрока.
​* Не включает атаки, не завершившиеся ударом: Опасные моменты или проходы, которые были прерваны защитником или вратарем (например, острый пас в штрафную, не дошедший до адресата), не получают оценки xG. Таким образом, он не отражает полную картину атакующей активности команды.
​* Имеет ограниченную точность на малой выборке: xG наиболее надежен и информативен на длинной дистанции (на протяжении сезона или его значительной части). При анализе отдельного матча или небольшого отрезка игр, его предсказательная сила снижается из-за высокой роли случайности (дисперсии) в футболе.
* ​Не учитывает счет и динамику матча: Модель xG обычно не принимает во внимание такие факторы, как:​Стиль игры команды, которая ведет в счете (например, команда может сознательно "сесть" в оборону после того, как забила).​Психологическое давление или изменения в игре, вызванные удалениями, травмами или поздними голами.
​* Существуют разные модели xG: Различные поставщики данных используют разные модели для расчета xG, с немного отличающимися наборами параметров (например, учитывают ли они скорость передачи, расположение вратаря, количество защитников). Это может приводить к различиям в итоговых показателях для одного и того же удара.
* ​Базовый xG не учитывает послеударные факторы: Первоначальный xG оценивает только вероятность гола до удара. Он не учитывает мастерство или ошибки вратаря или то, куда именно был нанесен удар (для этого были разработаны более продвинутые метрики, такие как Post-Shot xG (PSxG) или Expected Goals on Target (xGOT)).
Harun Bakircioğlu
Типа xg это показатель какой-то. Он существует для болельщиков. Для специалистов есть метрики посерьезнее и моветон тренеру даже упоминать о нем, иначе в любом случае прозвучит как оправдание.
