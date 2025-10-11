Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»

Наставник сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон удивляется тому, что сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 сумела забить пять голов при небольшом количестве моментов.

«Я понимаю, что в Исландии хотят найти виновного в таком поражении. Это странное поражение. Если вы мне не верите, что посмотрите статистику. Видели xG (ожидаемые голы – прим) Украины? Я сомневаюсь, что там даже один наберется».

«Дикий матч. Надеюсь, мы все вынесем урок из этого, потому что в целом мы играли неплохо», – сказал Гуннлаугссон.

Сборная Украины выиграла 5:3 и вышла на второе место в группе с 4 очками.