Малиновский стал самым возрастным автором дубля в сборной после Шевченко

Руслан Малиновский вошел в число самых возрастных бомбардиров сборной Украины. Два автографа в воротах исландцев он поставил в 32 года 159 дней. Руслан стал 12-м игроком, кто забивал за национальную дружину в «32+». В рейтинге «аксакалов»-бомбардиров нашей команды он занимает 9-е место. Но вот дубль за сборную в более «почтенном» возрасте делал только Андрей Шевченко – в 35 лет 256 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры сборной Украины

Возраст Игрок Дата* Ранг Соперник Счет 35 лет 256 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 11.06.2012 ЧЕф Швеция (д) 2:1 34 года 346 дней Руслан РОТАНЬ 09.10.2016 ЧМо Косово (д) 3:0 33 года 358 дней ЖУНИОР МОРАЕС 28.03.2021 ЧМо Финляндия (д) 1:1 33 года 324 дня Андрей ЯРМОЛЕНКО 12.09.2023 ЧЕо Италия (г) 1:2 33 года 119 дней Александр ГОРШКОВ 07.06.2003 ЧЕо Армения (д) 4:3 33 года 82 дня ЭДМАР 06.09.2013 ЧМо Сан-Марино (д) 9:0 32 года 312 дней Андрей ВОРОНИН 28.05.2012 ТМ Эстония (н) 4:0 32 года 305 дней Андрей ГУСИН 12.10.2005 ТМ Япония (д) 1:0 32 года 159 дней Руслан МАЛИНОВСКИЙ 10.10.2025 ЧМо Исландия (г) 5:3 32 года 95 дней Тарас СТЕПАНЕНКО 11.11.2021 ТМ Болгария (д) 1:1

* последнего гола.

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.