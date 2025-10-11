Малиновский стал самым возрастным автором дубля в сборной после Шевченко
Два автографа в воротах исландцев он поставил в 32 года 159 дней
Руслан Малиновский вошел в число самых возрастных бомбардиров сборной Украины. Два автографа в воротах исландцев он поставил в 32 года 159 дней. Руслан стал 12-м игроком, кто забивал за национальную дружину в «32+». В рейтинге «аксакалов»-бомбардиров нашей команды он занимает 9-е место. Но вот дубль за сборную в более «почтенном» возрасте делал только Андрей Шевченко – в 35 лет 256 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры сборной Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата*
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
35 лет 256 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
11.06.2012
|
ЧЕф
|
Швеция (д)
|
2:1
|
34 года 346 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
09.10.2016
|
ЧМо
|
Косово (д)
|
3:0
|
33 года 358 дней
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
28.03.2021
|
ЧМо
|
Финляндия (д)
|
1:1
|
33 года 324 дня
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
12.09.2023
|
ЧЕо
|
Италия (г)
|
1:2
|
33 года 119 дней
|
Александр ГОРШКОВ
|
07.06.2003
|
ЧЕо
|
Армения (д)
|
4:3
|
33 года 82 дня
|
ЭДМАР
|
06.09.2013
|
ЧМо
|
Сан-Марино (д)
|
9:0
|
32 года 312 дней
|
Андрей ВОРОНИН
|
28.05.2012
|
ТМ
|
Эстония (н)
|
4:0
|
32 года 305 дней
|
Андрей ГУСИН
|
12.10.2005
|
ТМ
|
Япония (д)
|
1:0
|
32 года 159 дней
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
10.10.2025
|
ЧМо
|
Исландия (г)
|
5:3
|
32 года 95 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
11.11.2021
|
ТМ
|
Болгария (д)
|
1:1
* последнего гола.
ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
