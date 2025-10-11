Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 11:37 | Обновлено 11 октября 2025, 11:43
Малиновский стал самым возрастным автором дубля в сборной после Шевченко

Два автографа в воротах исландцев он поставил в 32 года 159 дней

Малиновский стал самым возрастным автором дубля в сборной после Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Руслан Малиновский вошел в число самых возрастных бомбардиров сборной Украины. Два автографа в воротах исландцев он поставил в 32 года 159 дней. Руслан стал 12-м игроком, кто забивал за национальную дружину в «32+». В рейтинге «аксакалов»-бомбардиров нашей команды он занимает 9-е место. Но вот дубль за сборную в более «почтенном» возрасте делал только Андрей Шевченко – в 35 лет 256 дней.

Самые возрастные бомбардиры сборной Украины

Возраст

Игрок

Дата*

Ранг

Соперник

Счет

35 лет 256 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

11.06.2012

ЧЕф

Швеция (д)

2:1

34 года 346 дней

Руслан РОТАНЬ

09.10.2016

ЧМо

Косово (д)

3:0

33 года 358 дней

ЖУНИОР МОРАЕС

28.03.2021

ЧМо

Финляндия (д)

1:1

33 года 324 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО

12.09.2023

ЧЕо

Италия (г)

1:2

33 года 119 дней

Александр ГОРШКОВ

07.06.2003

ЧЕо

Армения (д)

4:3

33 года 82 дня

ЭДМАР

06.09.2013

ЧМо

Сан-Марино (д)

9:0

32 года 312 дней

Андрей ВОРОНИН

28.05.2012

ТМ

Эстония (н)

4:0

32 года 305 дней

Андрей ГУСИН

12.10.2005

ТМ

Япония (д)

1:0

32 года 159 дней

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

10.10.2025

ЧМо

Исландия (г)

5:3

32 года 95 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

11.11.2021

ТМ

Болгария (д)

1:1

* последнего гола.

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

