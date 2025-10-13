Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 03:00 |
Вратарь сборной Украины услышал приговор после неудачного матча

Владимир Зверов – о матче Анатолия Трубина против Исландии

Вратарь сборной Украины услышал приговор после неудачного матча
УАФ. Анатолий Трубин

Украинский журналист Владимир Зверов высказался об игре Анатолия Трубина в поединке против Исландии.

«Что касается Трубина – первый пропущенный гол в ближний угол можно записать на его счет. Второй – следствие того, что ему сложно быстро складываться. Подобные эпизоды мы уже видели в прошлом сезоне в «Бенфике», когда соперники пробивали под ним. Трубин — высокий вратарь, прекрасно тянет удары по углам, но должен поработать над игрой низом», – сказал Зверов.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

