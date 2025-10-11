Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты интересуются игроком сборной Косово
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 08:42 | Обновлено 11 октября 2025, 10:20
503
0

Карпаты интересуются игроком сборной Косово

Потенциальный новичок мог перебраться во Львов еще летом.

11 октября 2025, 08:42 | Обновлено 11 октября 2025, 10:20
503
0
Карпаты интересуются игроком сборной Косово
Видзев. Дион Галлапени

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» интересуются 20-летним левым защитником польского «Видзева» и сборной Косово Дионом Галлапени.

«Львы» проявляли интерес к Диону еще летом, но тогда решили сосредоточиться на других вариантах, а сам защитник перешел из местного чемпионата Косово в польский «Видзеу» за сумму в 250 тысяч евро.

Теперь, когда игрок стремительно прогрессирует и начинает получать все больше игрового времени в сборной (сыграл 90 минут в победном матче Косово со Швецией и вышел в основе в вчерашнем матче сборной против словенцев), «Карпаты» заинтересовались левым защитником с новой силой.

Контракт с «Видзевом» подписан до 30 июня 2029 года. Трансфермаркт оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Автор: Игорь Лысенко

По теме:
Реал хочет забрать у Барсы топ-форварда. Его считают заменой Левандовски
Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю
Гасперини подпишет футболиста Аталанты, которой поможет Довбику
Карпаты Львов Видзев Лодзь трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10 октября 2025, 15:20 141
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Решающий тест для Сергея Реброва и его команды

Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11 октября 2025, 06:23 3
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины

Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3

Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:42
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Хоккей | 10.10.2025, 13:51
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Футбол | 11.10.2025, 09:48
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 238
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Алонсо выставил за дверь игрока основы Реала. Он был креатурой Переса
Алонсо выставил за дверь игрока основы Реала. Он был креатурой Переса
09.10.2025, 13:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем