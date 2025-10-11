Карпаты интересуются игроком сборной Косово

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» интересуются 20-летним левым защитником польского «Видзева» и сборной Косово Дионом Галлапени.

«Львы» проявляли интерес к Диону еще летом, но тогда решили сосредоточиться на других вариантах, а сам защитник перешел из местного чемпионата Косово в польский «Видзеу» за сумму в 250 тысяч евро.

Теперь, когда игрок стремительно прогрессирует и начинает получать все больше игрового времени в сборной (сыграл 90 минут в победном матче Косово со Швецией и вышел в основе в вчерашнем матче сборной против словенцев), «Карпаты» заинтересовались левым защитником с новой силой.

Контракт с «Видзевом» подписан до 30 июня 2029 года. Трансфермаркт оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Автор: Игорь Лысенко