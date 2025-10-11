Известна реакция Забарного после того, как Исландия сделала счет 3:3

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, что центрбек команды Илья Забарный подгонял команду забить четвертый гол, когда счет стал 3:3.

«В конце матча [когда счет стал 3:3] Илья Забарный сказал, что нужно чуть выше подниматься в атаке. Замечательно, что наши игроки не хотели отсиживаться и играть на ничью, а хотели забить и выиграть поединок», – сказал Руслан.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.