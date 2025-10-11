СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 октября

В субботу, 11 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Болгария – Турция

12.00 – 5.87 – 1.31

21:45 Испания – Грузия

1.16 – 9.40 – 22.00

21:45 Португалия – Ирландия

1.15 – 9.80 – 24.00

21:45 Эстония – Италия

43.00 – 12.70 – 1.09

ТЕННИС

10:30 Юлия Стародубцева – Присцилла Хон

2.37 – 1.55

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.