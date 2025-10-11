СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 октября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 11 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Болгария – Турция
21:45 Испания – Грузия
21:45 Португалия – Ирландия
21:45 Эстония – Италия
ТЕННИС
10:30 Юлия Стародубцева – Присцилла Хон
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»
Виктор Вацко вспомнил Кащука