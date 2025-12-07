СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря

В воскресенье, 7 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Сантос – Крузейро

1.40 – 4.72 – 8.80

21:45 Наполи – Ювентус

2.63 – 3.01 – 3.30

21:45 Лорьян – Лион

3.81 – 3.54 – 2.13

22:00 Реал Мадрид – Сельта

1.28 – 6.55 – 12.10

22:30 Тондела – Порту

10.90 – 6.15 – 1.29

