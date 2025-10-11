Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Северная Ирландия – Словакия – 2:0. Рекорд зелено-белой армии. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Северная Ирландия
10.10.2025 21:45 – FT 2 : 0
Словакия
Чемпионат мира
11 октября 2025, 04:15 |
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября национальная сборная Северной Ирландии переиграла Словакию в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Виндзор Парк в городе Белфаст. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за зелено-белую армию отличились Патрик Грошовский (автогол) и Трай Хуме.

Северная Ирландия выиграла пять последних домашних матчей с общим счетом 12:0. Команда впервые достигла такого винстрика у себя дома, ни разу не пропустив.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа A. 10 октября

Северная Ирландия – Словакия – 2:0

Голы: Грошовский, 18 (автогол), Хуме, 81

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Трэй Хьюм (Северная Ирландия).
18’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Патрик Грошовски (Словакия).
сборная Северной Ирландии по футболу сборная Словакии по футболу видео голов и обзор автогол ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
