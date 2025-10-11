10 октября национальная сборная Северной Ирландии переиграла Словакию в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Виндзор Парк в городе Белфаст. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голами за зелено-белую армию отличились Патрик Грошовский (автогол) и Трай Хуме.

Северная Ирландия выиграла пять последних домашних матчей с общим счетом 12:0. Команда впервые достигла такого винстрика у себя дома, ни разу не пропустив.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа A. 10 октября

Северная Ирландия – Словакия – 2:0

Голы: Грошовский, 18 (автогол), Хуме, 81

