Северная Ирландия – Словакия – 2:0. Рекорд зелено-белой армии. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
10 октября национальная сборная Северной Ирландии переиграла Словакию в матче квалификации чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Виндзор Парк в городе Белфаст. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Голами за зелено-белую армию отличились Патрик Грошовский (автогол) и Трай Хуме.
Северная Ирландия выиграла пять последних домашних матчей с общим счетом 12:0. Команда впервые достигла такого винстрика у себя дома, ни разу не пропустив.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа A. 10 октября
Северная Ирландия – Словакия – 2:0
Голы: Грошовский, 18 (автогол), Хуме, 81
Видеообзор матча
События матча
