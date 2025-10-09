В пятницу, 10 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Северной Ирландии и Словакии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Северная Ирландия

Очень неплохим оказался для команды прошлый сезон Лиги наций. Коллективу удалось получить 11 баллов за 6 поединков и занять 1-е место группы, которая позволит следующий розыгрыш турнира начать в высшем дивизионе В.

В текущей квалификации Северная Ирландия 3:1 одолела Люксембург и с таким же счетом уступила Германию. 3 набранных балла пока позволяют команде занимать 2-е место группы.

Словакия

А вот Словакия в Лиге наций выступила хуже – коллектив занял 2-е место турнирной таблицы дивизиона С, которая позволила ему сыграть в переходных играх за повышение. Однако там команда минимально уступила Словению, поэтому в новом розыгрыше турнира останется в текущем эшелоне С.

В 2-х стартовых поединках квалификации ЧМ словаки одолели Германию и Люксембург, поэтому на данный момент с 6 очками на счету занимают 1-е место турнирной таблицы.

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой в рамках квалификации на чемпионат Европы в 2020 году. Тогда тяжелую победу со счетом 1:2 одержала Словакия.

Интересные факты

В последних 5 официальных играх Словакия смогла сохранить ворота сухими 4 раза.

В 4-х из 5 последних официальных матчах Северной Ирландии было забито более 3 голов.

Беспроигрышная домашняя серия Северной Ирландии продолжается уже 7 игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.86.