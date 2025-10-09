Северная Ирландия – Словакия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 10 октября в 21:45 по Киеву
В пятницу, 10 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Северной Ирландии и Словакии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Северная Ирландия
Очень неплохим оказался для команды прошлый сезон Лиги наций. Коллективу удалось получить 11 баллов за 6 поединков и занять 1-е место группы, которая позволит следующий розыгрыш турнира начать в высшем дивизионе В.
В текущей квалификации Северная Ирландия 3:1 одолела Люксембург и с таким же счетом уступила Германию. 3 набранных балла пока позволяют команде занимать 2-е место группы.
Словакия
А вот Словакия в Лиге наций выступила хуже – коллектив занял 2-е место турнирной таблицы дивизиона С, которая позволила ему сыграть в переходных играх за повышение. Однако там команда минимально уступила Словению, поэтому в новом розыгрыше турнира останется в текущем эшелоне С.
В 2-х стартовых поединках квалификации ЧМ словаки одолели Германию и Люксембург, поэтому на данный момент с 6 очками на счету занимают 1-е место турнирной таблицы.
Личные встречи
Последний раз клубы встречались между собой в рамках квалификации на чемпионат Европы в 2020 году. Тогда тяжелую победу со счетом 1:2 одержала Словакия.
Интересные факты
- В последних 5 официальных играх Словакия смогла сохранить ворота сухими 4 раза.
- В 4-х из 5 последних официальных матчах Северной Ирландии было забито более 3 голов.
- Беспроигрышная домашняя серия Северной Ирландии продолжается уже 7 игр.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.86.
21:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»
Главный тренер «горняков» хочет видеть в своей команде Турала Байрамова