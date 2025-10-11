ВИДЕО. Лионель Месси уже знает, кто станет новой звездой ЧМ-2026
Месси выбрал нового лидера поколения – Adidas назвала 8 будущих звезд ЧМ-2026
Лионель Месси стал лицом новой кампании Adidas, представив восемь талантов, которые могут стать звездами ЧМ-2026.
Среди них – полузащитник «Реала» Нико Пас, ставший первым выбором Месси в покерной метафоре ролика.
21-летний Пас блистает в Серии A за «Комо» – 3 гола и 3 ассиста в шести матчах. Аргентинец и мадридский клуб уже договорились о его возвращении в 2026 году.
В видео также появились Кендри Паэс («Челси»), Родриго Мора («Порту») и Рио Нгумоа («Ливерпуль») – игроки, которых Adidas называет будущим мирового футбола.
Adidas releases a new ad that showcases the biggest talents in the world, one of them being Rio — here’s all the players shown:— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 10, 2025
🇪🇨 Kendry Páez
🇵🇹 Rodrigo Mora
🇧🇪 Mika Godts
🏴 Rio Ngumoha
🇦🇷 Nico Paz
🇫🇷 Kader Meite
🇧🇷 Andrey Santos
🇩🇪 Brajan Grudapic.twitter.com/XSi5VOGbtM
