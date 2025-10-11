Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Лионель Месси уже знает, кто станет новой звездой ЧМ-2026
11 октября 2025, 03:52
Месси выбрал нового лидера поколения – Adidas назвала 8 будущих звезд ЧМ-2026

ВИДЕО. Лионель Месси уже знает, кто станет новой звездой ЧМ-2026
X. Лионель Месси

Лионель Месси стал лицом новой кампании Adidas, представив восемь талантов, которые могут стать звездами ЧМ-2026.

Среди них – полузащитник «Реала» Нико Пас, ставший первым выбором Месси в покерной метафоре ролика.

21-летний Пас блистает в Серии A за «Комо» – 3 гола и 3 ассиста в шести матчах. Аргентинец и мадридский клуб уже договорились о его возвращении в 2026 году.

В видео также появились Кендри Паэс («Челси»), Родриго Мора («Порту») и Рио Нгумоа («Ливерпуль») – игроки, которых Adidas называет будущим мирового футбола.

Нико Пас Кендри Паэс Родриго Мора Рио Нгумоха
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
