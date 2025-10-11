ВИДЕО. Лионель Месси уже знает, кто станет новой звездой ЧМ-2026

Лионель Месси стал лицом новой кампании Adidas, представив восемь талантов, которые могут стать звездами ЧМ-2026.

Среди них – полузащитник «Реала» Нико Пас, ставший первым выбором Месси в покерной метафоре ролика.

21-летний Пас блистает в Серии A за «Комо» – 3 гола и 3 ассиста в шести матчах. Аргентинец и мадридский клуб уже договорились о его возвращении в 2026 году.

В видео также появились Кендри Паэс («Челси»), Родриго Мора («Порту») и Рио Нгумоа («Ливерпуль») – игроки, которых Adidas называет будущим мирового футбола.