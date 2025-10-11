МАЛИНОВСКИЙ: «Классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью»

32-летний хавбек Руслан Малиновский, который оформил дубль в ворота Исландии и был признан Львом матча, прокомментировал победу сборной Украины в поединке квалификации чемпионата мира 2026 (5:3):

– Ты перед матчем нам сказал, что придешь на флеш-интервью, если забьешь. Выходит, перевыполнил?

– Не помню, чтобы я такое говорил, но главное – это победа сегодня. Я хорошо помню матч 2017 года здесь, в котором мы много владели мячом, много били по воротам, но проиграли 0:2. Поэтому сегодня была тяжелая игра.

Они в другой футбол уже играют, молодые ребята очень перспективные у них. Сегодня, конечно, главное было – результат, но мы использовали все моменты, которые у нас были.

После этой игры, думаю, будет больше информации, мы будем больше готовы на ответный матч, который будем играть дома, в Польше.

Очень счастлив, что вернулся, забил 2 мяча, выиграли, но сейчас главное – восстановиться, потому что с Азербайджаном нужно также 90 минут концентрации и максимальной самоотдачи.

– Почему, по твоему мнению, после 2-го гола наша команда позволила сопернику вернуться в игру?

– Конечно, они контролировали игру, но не было у них много моментов. Но эпизоды делают разницу. Немножко там дали, немножко там на подбор не успели. Надо посмотреть. Честно, я очень устал, сегодня нужно было делать много беговой работы.

Хорошо, что держали темп 90 минут, даже в конце Илья Забарный сказал, что надо немножко выше подниматься. Очень классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью, хотели забить мяч и выиграть.

И хочется сказать, что у нас команда классная, и вышедшие на замену ребята также свой вклад внесли в эту победу. Это очень классно, что любой вышедший на замену футболист не сдает в качестве игры, держит этот уровень.

– Когда счет стал 3:3, благодаря чему удалось вырвать победу?

– Классная атака и Иван на подборе сыграл очень здорово – свою левую оттянул за уши и попал очень классно. Потом Артем Бондаренко классно отдал на Олега, тоже очень классный гол, и мы закрыли игру за 5-7 минут. Потом все защищались, как одна команда, от этого надо отталкиваться и двигаться дальше.