Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью»
Чемпионат мира
11 октября 2025, 03:58 |
108
0

МАЛИНОВСКИЙ: «Классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью»

Автор дубля в ворота сборной Исландии прокомментировал победу команды Украины (5:3)

11 октября 2025, 03:58 |
108
0
МАЛИНОВСКИЙ: «Классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью»
УАФ. Руслан Малиновский

32-летний хавбек Руслан Малиновский, который оформил дубль в ворота Исландии и был признан Львом матча, прокомментировал победу сборной Украины в поединке квалификации чемпионата мира 2026 (5:3):

– Ты перед матчем нам сказал, что придешь на флеш-интервью, если забьешь. Выходит, перевыполнил?

– Не помню, чтобы я такое говорил, но главное – это победа сегодня. Я хорошо помню матч 2017 года здесь, в котором мы много владели мячом, много били по воротам, но проиграли 0:2. Поэтому сегодня была тяжелая игра.

Они в другой футбол уже играют, молодые ребята очень перспективные у них. Сегодня, конечно, главное было – результат, но мы использовали все моменты, которые у нас были.

После этой игры, думаю, будет больше информации, мы будем больше готовы на ответный матч, который будем играть дома, в Польше.

Очень счастлив, что вернулся, забил 2 мяча, выиграли, но сейчас главное – восстановиться, потому что с Азербайджаном нужно также 90 минут концентрации и максимальной самоотдачи.

– Почему, по твоему мнению, после 2-го гола наша команда позволила сопернику вернуться в игру?

– Конечно, они контролировали игру, но не было у них много моментов. Но эпизоды делают разницу. Немножко там дали, немножко там на подбор не успели. Надо посмотреть. Честно, я очень устал, сегодня нужно было делать много беговой работы.

Хорошо, что держали темп 90 минут, даже в конце Илья Забарный сказал, что надо немножко выше подниматься. Очень классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью, хотели забить мяч и выиграть.

И хочется сказать, что у нас команда классная, и вышедшие на замену ребята также свой вклад внесли в эту победу. Это очень классно, что любой вышедший на замену футболист не сдает в качестве игры, держит этот уровень.

– Когда счет стал 3:3, благодаря чему удалось вырвать победу?

– Классная атака и Иван на подборе сыграл очень здорово – свою левую оттянул за уши и попал очень классно. Потом Артем Бондаренко классно отдал на Олега, тоже очень классный гол, и мы закрыли игру за 5-7 минут. Потом все защищались, как одна команда, от этого надо отталкиваться и двигаться дальше.

@megogo_sport Післяматчевий коментар Руслана Маліновського ✍️ #ЧемпіонатСвіту #футбол #Маліновський #ЗбірнаУкраїни #Україна ♬ оригінальний звук - MEGOGO Спорт
По теме:
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Северная Ирландия – Словакия – 2:0. Рекорд зелено-белой армии. Видео голов
ФОТО. Реакция жены Малиновского на голы мужа против Исландии
Руслан Малиновский сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Так случилось, что могли упустить победу»
Футбол | 11 октября 2025, 03:13 0
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Так случилось, что могли упустить победу»
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Так случилось, что могли упустить победу»

Полузащитник сборной Украины поделился эмоциями после матча с Исландией (5:3)

Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Бокс | 10 октября 2025, 06:44 0
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него

Британец выделил Роя Джонса

Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Футбол | 10.10.2025, 14:54
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Футбол | 10.10.2025, 20:18
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Футбол | 11.10.2025, 00:25
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем