МАЛИНОВСКИЙ: «Классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью»
Автор дубля в ворота сборной Исландии прокомментировал победу команды Украины (5:3)
32-летний хавбек Руслан Малиновский, который оформил дубль в ворота Исландии и был признан Львом матча, прокомментировал победу сборной Украины в поединке квалификации чемпионата мира 2026 (5:3):
– Ты перед матчем нам сказал, что придешь на флеш-интервью, если забьешь. Выходит, перевыполнил?
– Не помню, чтобы я такое говорил, но главное – это победа сегодня. Я хорошо помню матч 2017 года здесь, в котором мы много владели мячом, много били по воротам, но проиграли 0:2. Поэтому сегодня была тяжелая игра.
Они в другой футбол уже играют, молодые ребята очень перспективные у них. Сегодня, конечно, главное было – результат, но мы использовали все моменты, которые у нас были.
После этой игры, думаю, будет больше информации, мы будем больше готовы на ответный матч, который будем играть дома, в Польше.
Очень счастлив, что вернулся, забил 2 мяча, выиграли, но сейчас главное – восстановиться, потому что с Азербайджаном нужно также 90 минут концентрации и максимальной самоотдачи.
– Почему, по твоему мнению, после 2-го гола наша команда позволила сопернику вернуться в игру?
– Конечно, они контролировали игру, но не было у них много моментов. Но эпизоды делают разницу. Немножко там дали, немножко там на подбор не успели. Надо посмотреть. Честно, я очень устал, сегодня нужно было делать много беговой работы.
Хорошо, что держали темп 90 минут, даже в конце Илья Забарный сказал, что надо немножко выше подниматься. Очень классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью, хотели забить мяч и выиграть.
И хочется сказать, что у нас команда классная, и вышедшие на замену ребята также свой вклад внесли в эту победу. Это очень классно, что любой вышедший на замену футболист не сдает в качестве игры, держит этот уровень.
– Когда счет стал 3:3, благодаря чему удалось вырвать победу?
– Классная атака и Иван на подборе сыграл очень здорово – свою левую оттянул за уши и попал очень классно. Потом Артем Бондаренко классно отдал на Олега, тоже очень классный гол, и мы закрыли игру за 5-7 минут. Потом все защищались, как одна команда, от этого надо отталкиваться и двигаться дальше.
@megogo_sport Післяматчевий коментар Руслана Маліновського ✍️ #ЧемпіонатСвіту #футбол #Маліновський #ЗбірнаУкраїни #Україна ♬ оригінальний звук - MEGOGO Спорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник сборной Украины поделился эмоциями после матча с Исландией (5:3)
Британец выделил Роя Джонса