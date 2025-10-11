Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Так случилось, что могли упустить победу»
Чемпионат мира
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Так случилось, что могли упустить победу»

Полузащитник сборной Украины поделился эмоциями после матча с Исландией (5:3)

УАФ. Иван Калюжный

Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный и автор четвертого мяча в ворота Исландии прокомментировал победу команды в матче квалификации чемпионата мира 2026 (5:3):

«Благодарю болельщиков за поддержку. Был тяжелый матч, но хорошо, что мы одержали победу.

Когда я играл в Исландии, я только мечтал о сборной. Тогда я еще не был игроком сборной. Но когда мы прилетели в Исландию – у меня очень хорошие воспоминания об этой стране, о том, как люди ко мне относились и немного она как родная мне. Здесь большая поддержка от игроков, от болельщиков из клуба, в котором я играл, и это немного помогло.

Исландия – квалифицированная команда. В начале второго тайма мы немного потеряли концентрацию, когда нужно было поплотнее играть в штрафной площади с игроками сборной Исландии. Так случилось, что могли упустить победу, но хорошо, что удалось получить нужный результат.

Победили благодаря желанию игроков, потому что понимали нашу ситуацию – нужно из нее выходить. Думаю, это помогло нам».

Видеообзор матча Исландия – Украина (3:5)

Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Северная Ирландия – Словакия – 2:0. Рекорд зелено-белой армии. Видео голов
ФОТО. Реакция жены Малиновского на голы мужа против Исландии
