Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОЧЕРЕТЬКО: «Пару моментов в защите нужно будет потом на теории смотреть»
Чемпионат мира
11 октября 2025, 02:21
Хавбек сборной Украины прокомментировал победу над Исландией в квалификации ЧМ-2026

УАФ. Олег Очеретько

Хавбек сборной Украины Олег Очеретько прокомментировал победу команды в матче квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии (5:3):

– Ты забил свой дебютный гол за сборную. Какие эмоции?

– Ощущение победы, такого наслаждения, что мы сегодня командой очень хорошо отыграли и в обороне, и в атаке. Да, пропустили также голы, но исправили это, забив еще.

– Что получилось, что не получилось? Как удалось вернуться в игру?

– Думаю, что пару моментов в защите нужно будет потом на теории смотреть, как нужно было лучше сыграть, чтобы эти моменты больше не повторялись.

– Удивили ли чем-нибудь исландцы? Если да, то чем?

– Очень агрессивные. Всегда идут жестко в отбор, в прессинг. Если у них потеря мяча, то сразу 2–3 человека бегут и отбирают мяч.

– Важная очень победа для нас, лобовой матч. Какое сейчас настроение в раздевалке и какое будет настроение на следующую игру?

– Настроение сейчас хорошее. Все устали после этой игры. Кто-то улыбается, кто-то сидит просто, потому что нет сил, потому что все отдали свои силы на футбольном поле. И благодаря болельщикам, что они приехали, поддержали нас и поддерживают дальше. Надеюсь, на игру с Азербайджаном они тоже придут нас поддержать, потому что они нам помогают и дают крылья, – сказал Очеретько.

Видеообзор матча Исландия – Украина (3:5)

Олег Очеретько сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков Источник: Трибуна
