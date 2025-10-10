22-летний хавбек сборной Украины Олег Очеретько, который на клубном уровне выступает за донецкий Шахтер, установил окончательный счет в матче квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии.

Очеретько поразил ворота исландцев на 88-й минуте. Этот мяч стал последним в поединке – 5:3 в пользу сине-желтых!

Олег появился на поле на 70-й, заменив Николая Шапаренко. Для Очеретько этот гол стал первым в футболке национальной сборной.

Украина добыла первую победу в отборочном турнире к ЧМ. Теперь коллектив Сергея Реброва занимает второе место в группе D с четырьмя очками. Лидерами являются французы с девятью пунктами.

❗️ ВИДЕО. Как Очеретько установил окончательный счет в игре Исландия – Украина