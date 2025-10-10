Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Очеретько установил окончательный счет в игре Исландия – Украина
Чемпионат мира
10 октября 2025, 23:51 | Обновлено 11 октября 2025, 00:08
0

5:3 – Олег забил на 88-й минуте матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний хавбек сборной Украины Олег Очеретько, который на клубном уровне выступает за донецкий Шахтер, установил окончательный счет в матче квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии.

Очеретько поразил ворота исландцев на 88-й минуте. Этот мяч стал последним в поединке – 5:3 в пользу сине-желтых!

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Олег появился на поле на 70-й, заменив Николая Шапаренко. Для Очеретько этот гол стал первым в футболке национальной сборной.

Украина добыла первую победу в отборочном турнире к ЧМ. Теперь коллектив Сергея Реброва занимает второе место в группе D с четырьмя очками. Лидерами являются французы с девятью пунктами.

По теме:
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Олег Очеретько видео голов и обзор сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
