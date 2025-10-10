Украина в третий раз в истории победила сборную Исландии

Украина в третий раз в истории выиграла сборную Исландии.

Произошло это в Рейкьявике, где украинская команда победила исландцев со счетом 5:3 в матче группы D отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Это была шестая встреча между этими национальными сборными. В этих матчах Украина победила 3 ​​раза, 1 раз – Исландия, еще 2 игры закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 10–8.

Матчи между Украиной и Исландией

1999: КЧЕ, Украина – Исландия – 1:1 (В.Ващук)

1999: КЧЕ, Исландия – Украина – 0:1 (С.Ребров)

2016: КЧС, Украина – Исландия – 1:1 (А.Ярмоленко)

2017: КЧС, Исландия – Украина – 2:0

2024: КЧЕ, Украина – Исландия – 2:1 (В.Цыганков, М.Мудрик)

2025: КЧС, Исландия – Украина – 3:5 (Р.Малиновский (2), А.Гуцуляк, И.Калюжный, О.Очеретько)

Руслан Малиновский стал первым футболистом сборной Украины, дважды забивал исландцам.