Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украина в третий раз в истории победила сборную Исландии
Чемпионат мира
10 октября 2025, 23:51 | Обновлено 11 октября 2025, 00:08
Украина в третий раз в истории победила сборную Исландии

В этот раз победа была одержана в отборочном матче к чемпионату мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Украина в третий раз в истории выиграла сборную Исландии.

Произошло это в Рейкьявике, где украинская команда победила исландцев со счетом 5:3 в матче группы D отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Это была шестая встреча между этими национальными сборными. В этих матчах Украина победила 3 ​​раза, 1 раз – Исландия, еще 2 игры закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 10–8.

Матчи между Украиной и Исландией

  • 1999: КЧЕ, Украина – Исландия – 1:1 (В.Ващук)
  • 1999: КЧЕ, Исландия – Украина – 0:1 (С.Ребров)
  • 2016: КЧС, Украина – Исландия – 1:1 (А.Ярмоленко)
  • 2017: КЧС, Исландия – Украина – 2:0
  • 2024: КЧЕ, Украина – Исландия – 2:1 (В.Цыганков, М.Мудрик)
  • 2025: КЧС, Исландия – Украина – 3:5 (Р.Малиновский (2), А.Гуцуляк, И.Калюжный, О.Очеретько)

Руслан Малиновский стал первым футболистом сборной Украины, дважды забивал исландцам.

По теме:
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу статистика Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
