Украина в третий раз в истории победила сборную Исландии
В этот раз победа была одержана в отборочном матче к чемпионату мира
Украина в третий раз в истории выиграла сборную Исландии.
Произошло это в Рейкьявике, где украинская команда победила исландцев со счетом 5:3 в матче группы D отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Это была шестая встреча между этими национальными сборными. В этих матчах Украина победила 3 раза, 1 раз – Исландия, еще 2 игры закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 10–8.
Матчи между Украиной и Исландией
- 1999: КЧЕ, Украина – Исландия – 1:1 (В.Ващук)
- 1999: КЧЕ, Исландия – Украина – 0:1 (С.Ребров)
- 2016: КЧС, Украина – Исландия – 1:1 (А.Ярмоленко)
- 2017: КЧС, Исландия – Украина – 2:0
- 2024: КЧЕ, Украина – Исландия – 2:1 (В.Цыганков, М.Мудрик)
- 2025: КЧС, Исландия – Украина – 3:5 (Р.Малиновский (2), А.Гуцуляк, И.Калюжный, О.Очеретько)
Руслан Малиновский стал первым футболистом сборной Украины, дважды забивал исландцам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер прокомментировал триумф «сине-желтых»
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026