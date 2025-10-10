Гасперини подпишет футболиста Аталанты, которой поможет Довбику

Нападающий итальянской «Аталанты» Адемола Лукман может покинуть нынешнюю команду и присоединиться к «Роме». Об этом сообщил бывший игрок сборной Италии Даниэле Адани.

По его информации, наставник римского клуба Джан Пьеро Гасперини заинтересован в сотрудничестве с 27-летним нигерийцем, с которым работал в прежней команде. Эту информацию подтвердил и экс-форвард «Интера» Никола Вентола.

«Гасперини недоволен тем составом, который имеет на данный момент. По этой причине он планирует подписать в Рим Лукмана. Адемола сможет помочь Артему Довбику играть более уверенно», – сообщил Вентола.

В нынешнем сезоне Лукман провел три матча, в которых не сумел записать на свой счет результативные действия. Однако, нигериец был крайне успешен в прошлой кампании – 40 проведенных поединков, 20 забитых мячей и семь ассистов.

На данный момент «Рома» набрала 15 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе Довбика семь игр, один гол и одна результативная передача. Контракт украинского форварда с «волками» истекает в июне 2029 года.