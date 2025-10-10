Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Златко ДАЛИЧ: «Хочу поблагодарить нашу федерацию»
Чемпионат мира
10 октября 2025, 20:14 | Обновлено 10 октября 2025, 20:16
Златко ДАЛИЧ: «Хочу поблагодарить нашу федерацию»

Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал ничью против Чехии

Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью против национальной команды Чехии (0:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026, который стал для него 100-м во главе Хорватии:

«Для меня это очень много значит, я счастлив и хочу поблагодарить нашу федерацию за то, что следующий матч мы проведем в моем родном городе Вараждин. Надеюсь, возьмем три очка против Гибралтара и сделаем следующий большой шаг к чемпионату мира.

Когда начинал здесь свой путь, даже не думал, что дойду до такой отметки. Так сложилось, и я горжусь нашей командой. За последние восемь лет мы проделали невероятную работу: три комплекта медалей, выход на два чемпионата мира».

Дмитрий Вус
