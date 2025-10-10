С голом Шомуродова. Узбекистан провел первый матч под управлением Каннаваро
Сборная Узбекистана одолела Кувейт
В четверг, 9 октября, сборная Узбекистана провела товарищеский матч с национальной командой Кувейта.
Встреча прошла на «Олимпийском стадионе» в Ташктенте.
Данный матч стал первым для Фабио Каннаваро у руля сборной Узбекистана. Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0 благодаря забитыми мячам от Шомуродова и Еркинова.
Фабио Каннаваро был назначен н пост главного тренера сборной Узбекистана в начале октября.
Товарищеский матч
Узбекситан – Кувейт – 2:0
Голы: Шомуродов, 10, Еркинов, 19
Фото матча:
