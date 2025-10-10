Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С голом Шомуродова. Узбекистан провел первый матч под управлением Каннаваро
10 октября 2025, 15:36
С голом Шомуродова. Узбекистан провел первый матч под управлением Каннаваро

Сборная Узбекистана одолела Кувейт

С голом Шомуродова. Узбекистан провел первый матч под управлением Каннаваро
ФАУ

В четверг, 9 октября, сборная Узбекистана провела товарищеский матч с национальной командой Кувейта.

Встреча прошла на «Олимпийском стадионе» в Ташктенте.

Данный матч стал первым для Фабио Каннаваро у руля сборной Узбекистана. Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0 благодаря забитыми мячам от Шомуродова и Еркинова.

Фабио Каннаваро был назначен н пост главного тренера сборной Узбекистана в начале октября.

Товарищеский матч

Узбекситан – Кувейт – 2:0

Голы: Шомуродов, 10, Еркинов, 19

Фото матча:

Фабио Каннаваро сборная Узбекистана по футболу сборная Кувейта по футболу товарищеские матчи Эльдор Шомуродов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
