«Сколько еще времени нужно?» Клозе жестко раскритиковал украинского Холанда

Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе раскритиковал украинского форварда своей команды Артема Степанова, которого он не включил в заявку на последний матч с «Фортуной».

«Мы уже достаточно говорили об этой ситуации с ним. Он знает, что делает правильно, а что пока не очень. Я же сказал: он - еще молодой. Молодые игроки очень легкомысленно все представляют, некоторые считают себя более продвинутыми, чем есть на самом деле. По моему мнению, было бы просто честно указать им на это.

Я понимаю его реакцию, я все понимаю. Но в какой-то момент нужно перезагрузиться и сосредоточиться на настоящем. Ведь футбол продолжается. Сколько времени ему еще нужно, чтобы начать с нуля?» – цитирует Клозе Bild.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду «Нюрнберга» 7 матчей, в которых забил 1 гол. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

