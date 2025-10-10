Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 октября
10 октября 2025, 14:12
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 октября
УАФ. Сергей Ребров

В четверг, 9 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Украина U-21 – Венгрия U-21

Ggbet 1.65 – 3.94 – 4.71

21:45 Исландия – Украина

Ggbet 2.99 – 3.41 – 2.58

21:45 Франция – Азербайджан

Ggbet 1.03 – 32.00 – 95.00

21:45 Швеция – Швейцария

Ggbet 2.40 – 3.51 – 3.19

21:45 Германия – Люксембург

Ggbet 1.06 – 17.50 – 55.00

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
