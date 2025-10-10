Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо составил список из 5 футболистов, которые ему не нужны в команде. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в черный список специалиста вошли защитники Ферлан Менди, Давид Алаба и Рауль Асенсио, полузащитник Браим Диас, а также нападающий Эндрик.

От всех этих игроков «сливочные» попытаются избавиться летом 2026 года.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» под руководством Хаби Алонсо идет на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко в 8 матчах чемпионата Испании.

Ранее Хаби Алонсо запретил «Реалу» продавать Арду Гюлера.