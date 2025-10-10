Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале
Испания
10 октября 2025, 09:45 | Обновлено 10 октября 2025, 09:47
Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале

В мадридском клубе планируется перестройка

Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо составил список из 5 футболистов, которые ему не нужны в команде. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в черный список специалиста вошли защитники Ферлан Менди, Давид Алаба и Рауль Асенсио, полузащитник Браим Диас, а также нападающий Эндрик.

От всех этих игроков «сливочные» попытаются избавиться летом 2026 года.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» под руководством Хаби Алонсо идет на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко в 8 матчах чемпионата Испании.

Ранее Хаби Алонсо запретил «Реалу» продавать Арду Гюлера.

По теме:
Украинский игрок, который пропустил 4 года из-за травмы, нашел новый клуб
Перес пообещал Алонсо трансфер игрока сборной Аргентины. Он выиграл ЛЧ
Соглашение достигнуто. Барселона и Реал нацелились на лучшего бомбардира ЛЧ
Хаби Алонсо Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Ферлан Менди Давид Алаба Рауль Асенсио Браим Диас Эндрик
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
