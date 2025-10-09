Пошли на второй десяток. Шотландия отгрузила 12 мячей в отборе ЧЕ U21

Завершилось еще несколько матчей квалификации молодежного Евро-2027 U-21.

Сборная Шотландии U-21 не оставила никаких шансов команде Гибралтара U-21, одержав разгромную победу со счетом 12:0 в Данди.

Шотландская команда уже к перерыву вела 7:0, а во втором тайме добавила еще 5 голов.

Самым результативным игроком стал Эмилио Лоуренс, оформивший покер, Джеймс Вилсон записал на свой счет хет-трик.

Квалификация ЧЕ-2027 U21. 9 октября 2025

Шотландия U21 – Гибралтар U21 – 12:0

Голы: Лоуренс, 3, 27, 57, 60, Вилсон, 30, 32, 48, Мебуде, 22, Гонсалес, 29 (автогол), Юре, 33, Томсон, 75, Чилокоа-Маллен, 83

Андорра U21 – Казахстан U21 – 1:0

Северная Ирландия U21 – Мальта U21 – игра продолжается

ВИДЕО. Шотландия забила 12 голов в ворота Гибралтара