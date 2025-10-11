Демьяненко назвал трех игроков, которые необходимы сборной Украины
Легенда Динамо – о травмированных футболистах
Легенда «Динамо» Анатолий Демьяненко высказался о травмированных игроках сборной Украины по футболу.
«В сборной, где тренер имеет возможность подбирать исполнителей, выбор у него не ограничен, как у наставника клубной команды.
Однако, повторюсь, что потеря Зинченко, Цыганкова и Яремчука ощутима, потому что все они очень опытные игроки с багажом выступлений и в европейских чемпионатах, и на чемпионате Европы. Они бы нам помогли, это – проверенные бойцы», – сказал Демьяненко.
Ранее Демьяненко высказался о вызове Руслана Малиновского в сборную Украины.
