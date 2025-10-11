Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Демьяненко назвал трех игроков, которые необходимы сборной Украины

Легенда Динамо – о травмированных футболистах

Демьяненко назвал трех игроков, которые необходимы сборной Украины
УАФ. Анатолий Демьяненко

Легенда «Динамо» Анатолий Демьяненко высказался о травмированных игроках сборной Украины по футболу.

«В сборной, где тренер имеет возможность подбирать исполнителей, выбор у него не ограничен, как у наставника клубной команды.

Однако, повторюсь, что потеря Зинченко, Цыганкова и Яремчука ощутима, потому что все они очень опытные игроки с багажом выступлений и в европейских чемпионатах, и на чемпионате Европы. Они бы нам помогли, это – проверенные бойцы», – сказал Демьяненко.

Ранее Демьяненко высказался о вызове Руслана Малиновского в сборную Украины.

По теме:
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Северная Ирландия – Словакия – 2:0. Рекорд зелено-белой армии. Видео голов
ФОТО. Реакция жены Малиновского на голы мужа против Исландии
Анатолий Демьяненко Роман Яремчук Виктор Цыганков Александр Зинченко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Источник: BLIK
