Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САБО: «В наше время они бы играли, наверное, максимум на область»
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2025, 21:42 |
1591
1

САБО: «В наше время они бы играли, наверное, максимум на область»

Йожеф Сабо выделил причину неудачной игры сборной Украины

09 октября 2025, 21:42 |
1591
1 Comments
САБО: «В наше время они бы играли, наверное, максимум на область»
Йожеф Сабо

Йожеф Сабо рассказал о причине не самой лучшей игры сборной Украины в последних играх:

– По вашему мнению, в чем заключается главная причина невыразительной игры и результатов нашей сборной в последнее время?

– Нет игроков или их очень мало, которые обладают качествами для современного футбола. Нет скорости принятия решений. Взять тот же матч против Азербайджана. Создается впечатление, что мы хотели стоя обыграть соперника. Такое не проходит. К сожалению, в сборной, «Динамо», «Шахтере» футболисты играют без скорости. В середине поля получил мяч, обработал, отдал ближнему. А отбора нет от слова вообще. Беда в нашем детском футболе, что тренеры не учат подопечных, как правильно действовать при отборе мяча. Назовите мне хоть одного украинского футболиста, который умеет качественно выполнять эти функции в середине поля? Нет таких. Все хотят играть на чистых мячах. А чтобы хоть как-то наладить все, нужно изменить тренировочный процесс. Так играть, как сейчас действуют команды в чемпионате, на это не очень приятно смотреть. В наше время они бы играли, наверное, максимум на область.

Ранее Йожеф Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной.

По теме:
Эксперт: «Разговоры вокруг Реброва могли повлиять на микроклимат в сборной»
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Миколенко перед матчем с Исландией
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Йожеф Сабо сборная Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09 октября 2025, 09:54 6
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную

Футболист сборной Мали Усман Саване тренируется в расположении киевского клуба

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 0
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»

Чехия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.10.2025, 21:33
Чехия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Чехия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Футбол | 09.10.2025, 17:22
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Теннис | 09.10.2025, 14:34
Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaha33
Сьогодні переглянув кусок славнозвісного матчу з рашою з філімоновим, нагадав собі, так там якість футболу була просто жахлива, про який чемпіонат області він розказує... Це був не футбол.. 
Ответить
+1
Популярные новости
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 60
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем