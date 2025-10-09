САБО: «В наше время они бы играли, наверное, максимум на область»

Йожеф Сабо рассказал о причине не самой лучшей игры сборной Украины в последних играх:

– По вашему мнению, в чем заключается главная причина невыразительной игры и результатов нашей сборной в последнее время?

– Нет игроков или их очень мало, которые обладают качествами для современного футбола. Нет скорости принятия решений. Взять тот же матч против Азербайджана. Создается впечатление, что мы хотели стоя обыграть соперника. Такое не проходит. К сожалению, в сборной, «Динамо», «Шахтере» футболисты играют без скорости. В середине поля получил мяч, обработал, отдал ближнему. А отбора нет от слова вообще. Беда в нашем детском футболе, что тренеры не учат подопечных, как правильно действовать при отборе мяча. Назовите мне хоть одного украинского футболиста, который умеет качественно выполнять эти функции в середине поля? Нет таких. Все хотят играть на чистых мячах. А чтобы хоть как-то наладить все, нужно изменить тренировочный процесс. Так играть, как сейчас действуют команды в чемпионате, на это не очень приятно смотреть. В наше время они бы играли, наверное, максимум на область.

Ранее Йожеф Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной.