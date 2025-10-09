Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Видно по результатам». Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2025, 19:28 | Обновлено 09 октября 2025, 19:38
«Видно по результатам». Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной

Специалист рассмотрел 2 сценария игры

Йожеф Сабо

Украинский специалист Йожеф Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной в рамках квалификации чемпионата мира:

– Йожеф Йожефович, каким вам видится предстоящий поединок сборной Украины на выезде против команды Исландии?

– Я уже говорил, что на сегодняшний день Исландия не та команда, что была раньше. Она стала сильнее, и это видно по результатам. Сборной Украины будет трудно добиться нужного для себя счета, если команда Сергея Реброва будет продолжать играть в том же духе, что и в предыдущих поединках отборочного турнира. Понятно, что нам нужна победа, но в нее я не очень верю. Боюсь, что «сине-желтые» не выиграют.

– Попробуйте спрогнозировать счет поединка Исландия – Украина?

– Опять же, все зависит от того, какую тактику выберет Сергей Ребров. Исландия – очень дисциплинированная команда. Если мы будем действовать так, как я вижу, а это осторожный футбол, то счет будет – 1:1. Если же с первых минут сборная Украины побежит вперед, то все может закончиться для нас поражением.

Ранее Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко.

Йожеф Сабо сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Комментарии 3
C.Пеклов
Сабо пропонує,щоб не програти,грати в обережний футбол,а потім сам же буде за це критикувати збірну 
Ответить
+2
FootFoodBol
Правильно рассуждает, в Рейкьяевеке мы не разу их не обыграли, даже с Лобановским, шевой и ребровым.
Ответить
+1
vbrjkf
Старый воин - мудрый воин...
Ответить
-1
