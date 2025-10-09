«Видно по результатам». Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной

Украинский специалист Йожеф Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной в рамках квалификации чемпионата мира:

– Йожеф Йожефович, каким вам видится предстоящий поединок сборной Украины на выезде против команды Исландии?

– Я уже говорил, что на сегодняшний день Исландия не та команда, что была раньше. Она стала сильнее, и это видно по результатам. Сборной Украины будет трудно добиться нужного для себя счета, если команда Сергея Реброва будет продолжать играть в том же духе, что и в предыдущих поединках отборочного турнира. Понятно, что нам нужна победа, но в нее я не очень верю. Боюсь, что «сине-желтые» не выиграют.

– Попробуйте спрогнозировать счет поединка Исландия – Украина?

– Опять же, все зависит от того, какую тактику выберет Сергей Ребров. Исландия – очень дисциплинированная команда. Если мы будем действовать так, как я вижу, а это осторожный футбол, то счет будет – 1:1. Если же с первых минут сборная Украины побежит вперед, то все может закончиться для нас поражением.

Ранее Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко.