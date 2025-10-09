Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Барсы про матч Ла Лиги в США: «Мне это не нравится. Только деньги»
Испания
09 октября 2025, 20:01 | Обновлено 09 октября 2025, 20:11
Френки Де Йонг не в восторге от нововведения

Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Хавбек Барселоны Френки де Йонг недоволен тем, что матч Ла Лиги против Вильярреала, который должен состояться в декабре, запланирован на проведение в Майами.

Эту игру чемпионата в США уже одобрили Ла Лига и УЕФА.

«Мне это не нравится. Я понимаю, почему это делается. Клубы думают только про деньги, поэтому с финансовой точки зрения я понимаю это решение. Клубы смогут увеличить свою популярность в другой стране».

«Но для игроков в этом нет ничего хорошего. Ты и так много времени проводишь в переездах, а тут еще матч пройдет на нейтральном поле. Мне все это не нравится», – сказал де Йонг.

Френки де Йонг Барселона Вильярреал Ла Лига
Иван Зинченко Источник: The Australian
