УКРАИНА U21

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступления в квалификации Евро-2027 U-21.

10 октября в 19:00 встречаются сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21

Игра проходит в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».

Команда Унаи Мельгосы выступает в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 в группе H с командами Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы. В стартовом матче в сентябре сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0).

Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

14 октября в сине-желтые сыграют на выезде с командой Хорватии в городе Велика Горица.

Квалификация Евро-2027 U-21. Группа H. Турнирная таблица

