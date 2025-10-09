Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-21 – Венгрия U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
Евро U21
УКРАИНА U21
10.10.2025 19:00 - : -
Венгрия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
09 октября 2025, 17:52 | Обновлено 09 октября 2025, 18:07
164
0

Украина U-21 – Венгрия U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 октября в 19:00 матч отбора к молодежному чемпионату Европы

Украина U-21 – Венгрия U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступления в квалификации Евро-2027 U-21.

10 октября в 19:00 встречаются сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».

Команда Унаи Мельгосы выступает в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 в группе H с командами Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы. В стартовом матче в сентябре сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0).

Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

14 октября в сине-желтые сыграют на выезде с командой Хорватии в городе Велика Горица.

Квалификация Евро-2027 U-21. Группа H. Турнирная таблица

Украина U-21 – Венгрия U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матча проводится на YouTube-канале УАФ и на MEGOGO

Украина U-21 –Венгрия U-21
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Инфографика

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Венгрия U-21
10 футболистов Шахтера вызваны в сборные 4 стран
Вход на матч сборной Украины U-21 в квалификации ЧЕ будет бесплатным
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 смотреть онлайн сборная Венгрии по футболу U-21 Украина - Венгрия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
