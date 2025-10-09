УКРАИНА U21

Украина U-21 – Венгрия U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 октября в 19:00 матч отбора к молодежному чемпионату Европы
Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступления в квалификации Евро-2027 U-21.
10 октября в 19:00 встречаются сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21
Игра проходит в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».
Команда Унаи Мельгосы выступает в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 в группе H с командами Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы. В стартовом матче в сентябре сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0).
Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.
14 октября в сине-желтые сыграют на выезде с командой Хорватии в городе Велика Горица.
Квалификация Евро-2027 U-21. Группа H. Турнирная таблица
