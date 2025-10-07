Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вход на матч сборной Украины U-21 в квалификации ЧЕ будет бесплатным
Молодежные турниры
07 октября 2025, 20:23 | Обновлено 07 октября 2025, 20:32
10 октября команда Унаи Мельгосы сыграет в Словении с командой Венгрии U-21

УАФ

10 октября в словенском городе Мурска Собота на стадионе Фазанерия молодежная сборная Украины U-21 проведет матч отбора Евро-2027 U-21 против команды Венгрии U-21.

Матч можно посетить бесплатно, вход на стадион будет свободным. Начало встречи команды Украины U-21 под руководством Унаи Мельгосы – в 19:00 по Киеву.

На старте отбора к Евро-2027 U-21 в группе H Украина одолела Литву (4:0), а еще две игры в сентябре совершились вничью: Литва – Венгрия (1:1), Турция – Хорватия (1:1)

10 октября сыграют: Украина – Венгрия, Турция – Литва. 14 октября встретятся: Хорватия – Украина, Венгрия – Турция.

По теме:
Унаи МЕЛЬГОСА: «Этот сбор будет похож на предыдущий»
ФОТО. Молодежная сборная U-21 начинает сборы перед играми отбора к ЧЕ-2027
С топ-форвардом. Мельгоса объявил заявку молодежной сборной Украины
Унаи Мельгоса фото чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Хорватия - Украина Украина - Венгрия сборная Венгрии по футболу U-21
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
