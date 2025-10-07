Вход на матч сборной Украины U-21 в квалификации ЧЕ будет бесплатным

10 октября в словенском городе Мурска Собота на стадионе Фазанерия молодежная сборная Украины U-21 проведет матч отбора Евро-2027 U-21 против команды Венгрии U-21.

Матч можно посетить бесплатно, вход на стадион будет свободным. Начало встречи команды Украины U-21 под руководством Унаи Мельгосы – в 19:00 по Киеву.

На старте отбора к Евро-2027 U-21 в группе H Украина одолела Литву (4:0), а еще две игры в сентябре совершились вничью: Литва – Венгрия (1:1), Турция – Хорватия (1:1)

10 октября сыграют: Украина – Венгрия, Турция – Литва. 14 октября встретятся: Хорватия – Украина, Венгрия – Турция.