Имущество разрушено. Звезда Реала едва не остался без дома

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор едва не остался без своего дома, пока находился на сборе сборной Бразилии.

По информации издания, утром 9 октября пожарные ликвидировали пожар в доме Винисиуса в элитном районе Ла-Моралеха в Алькобендасе.

Пожар произошел из-за электрической неисправности в подвале дома, где расположена сауна. Пока огонь распространялся по дому и наносил ущерб имуществу бразильца, сауна была полностью уничтожена.

Решающую роль в этой ситуации сыграли действия пожарных, которые оперативно прибыли на место и своевременно потушили огонь.

К счастью, пострадавших или отравленных дымом нет. В настоящий момент местные власти расследуют точную причину возгорания.