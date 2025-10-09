Имущество разрушено. Звезда Реала едва не остался без дома
Сильный пожар повредил дом Винисиуса Жуниора
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор едва не остался без своего дома, пока находился на сборе сборной Бразилии.
По информации издания, утром 9 октября пожарные ликвидировали пожар в доме Винисиуса в элитном районе Ла-Моралеха в Алькобендасе.
Пожар произошел из-за электрической неисправности в подвале дома, где расположена сауна. Пока огонь распространялся по дому и наносил ущерб имуществу бразильца, сауна была полностью уничтожена.
Решающую роль в этой ситуации сыграли действия пожарных, которые оперативно прибыли на место и своевременно потушили огонь.
К счастью, пострадавших или отравленных дымом нет. В настоящий момент местные власти расследуют точную причину возгорания.
