Алонсо выставил за дверь игрока основы Реала. Он был креатурой Переса

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может покинуть королевский клуб, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 25-летний футболист разочаровал главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо.

Отмечается, что его трансфер в 2022 году был личным желанием президента сливочных Флорентино Переса.

В сезоне 2025/26 Орельен Тчуамени провел 10 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Летом Орельена Тчуамени пытался приобрести «Манчестер Юнайтед».