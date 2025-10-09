Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алонсо выставил за дверь игрока основы Реала. Он был креатурой Переса
Испания
09 октября 2025, 13:31 | Обновлено 09 октября 2025, 13:34
Орельен Тчуамени может покинуть королевский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может покинуть королевский клуб, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 25-летний футболист разочаровал главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо.

Отмечается, что его трансфер в 2022 году был личным желанием президента сливочных Флорентино Переса.

В сезоне 2025/26 Орельен Тчуамени провел 10 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Летом Орельена Тчуамени пытался приобрести «Манчестер Юнайтед».

Дмитрий Вус Источник: El Nacional
