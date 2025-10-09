Алонсо выставил за дверь игрока основы Реала. Он был креатурой Переса
Орельен Тчуамени может покинуть королевский клуб
Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может покинуть королевский клуб, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, 25-летний футболист разочаровал главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо.
Отмечается, что его трансфер в 2022 году был личным желанием президента сливочных Флорентино Переса.
В сезоне 2025/26 Орельен Тчуамени провел 10 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Летом Орельена Тчуамени пытался приобрести «Манчестер Юнайтед».
