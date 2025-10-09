Спортивный директор украинского клуба «Верес» Юрий Габовда принял участие в заседании Генеральной Ассамблеи европейских футбольных клубов, которое прошло в Риме с 7 по 9 октября.

В ходе мероприятия Габовда посетил выступления известных футбольных деятелей, а также встретился с бывшими футболистами и руководителями ведущих европейских клубов.

«Народный клуб «Верес» искренне рад быть частью европейского и мирового футбольного сообщества EFC», – сообщила пресс-служба клуба.

Спикерами мероприятия стали такие известные личности: Нассер Аль-Хелаифи (президент ПСЖ), Джанни Инфантино (президент ФИФА), Александер Чеферин (президент УЕФА), Арсен Венгер, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Буффон, Рой Кин, Гари Невилл и другие.

ФОТО. Представитель Вереса посетил престижный европейский футбольный форум