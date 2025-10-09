Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИКОЛЕНКО: «Матчи за выход на чемпионат мира – это большое давление»
Чемпионат мира
09 октября 2025, 06:12 | Обновлено 09 октября 2025, 08:00
218
0

МИКОЛЕНКО: «Матчи за выход на чемпионат мира – это большое давление»

Украинский защитник дал большое интервью в лагере сборной

09 октября 2025, 06:12 | Обновлено 09 октября 2025, 08:00
218
0
МИКОЛЕНКО: «Матчи за выход на чемпионат мира – это большое давление»
ВЗбірна. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился первыми впечатлениями от пребывания в лагере национальной команды.

– Фурор вызвал твой костюм при приезде. Элегантный и такой модный. Сам себе купил?

– Спасибо. Не могу сказать, что я что-то сильно выбирал. У меня есть контракт с Adidas. Я просто заказал себе такой костюм. Мне он очень понравился.

– Французы в целом превращают приезд в сборную в показ мод. Кто в нашей команде главный модник? И не думали устроить свой fashion week?

– Не знаю. Наверное, если бы условия позволяли собираться в Украине, это было бы возможно. Но сейчас кто откуда приезжает, в какое время и день – немного невозможно представить. Думаю, у нас есть несколько ребят, которые любят модно и стильно одеваться.

– Кого имеешь в виду?

– Мой друг Шапаренко, это 100%. Также Илья Забарный. Есть несколько футболистов, просто сейчас не вспомню быстро.

– А ты задумываешься о том, что надеть в сборной?

– Наверное, более комфортную одежду, потому что добираешься самолетом или машиной. Это не футболка и поло, это более комфортная и более-менее стильная одежда.

– Какие первые слова ты услышал от Сергея Реброва на этом сборе?

– «Привет». Не помню, о чем мы общались в первой беседе. Наверное, о моем физическом состоянии, потому что все почти играли в воскресенье, и он у всех спрашивал, как мы себя чувствуем после матча в клубе. Мое состояние? Хорошее, удовлетворительное, намного лучше, чем на прошлом сборе.

– Опиши тремя словами текущую атмосферу в команде.

– Все позитивно, легко, всегда рад видеть ребят и дебютантов.

– Дебютирует Велетень. Как принимаете новичков в команде?

– Сейчас никакого посвящения нет. Раньше было. Возможно, со временем появится.

– Кто сейчас главный шутник и самый серьезный игрок?

– Шутники – Бущан и Сваток, наверное. Неожиданно Сваток? Он скрытный, но может выдать базу. Самый серьезный среди тех, с кем я знаком, – наверное, Александр Тымчик.

– А в раздевалке играет музыка? Кто главный диджей?

– На прошлом сборе меня не было. В Канаде меня не было, а в марте – я был диджеем и Георгий Судаков. Если кому-то что-то не нравится, говорю: включай свою. И сразу некоторые отпадают со своими предложениями.

– Как проводили свободное время после приезда?

– Много времени не было, потому что ребята приехали в 16:00, был обед, потом восстановление. Все имели тяжелую дорогу. В воскресенье у всех был матч. Вчера все восстанавливались и немного общались за ужином.

– Челлендж. За 60 секунд назови 10 партнеров по сборной.

– Довбик, Зинченко, Яремчук, Шапаренко, Зубков, Судаков, Бущан, Сваток, Забарный, Матвиенко, Малиновский, Ярмоленко, Сидорчук, Степаненко.

– Сейчас впереди очень важные матчи. А если бы ты мог вернуть в нынешний состав сборной украинского игрока из прошлого, кто бы это был и почему?

– Из прошлого? Какого прошлого?

– Возможно недавнего, возможно давнего. Кого по скилам хотел бы подтянуть, чтобы помог сборной?

– Марлос. Пусть будет Марлос. Почему? Не знаю. Мне нравилось с ним играть, он очень качественный игрок, и я бы его вызвал. У нас уже… Ну, я не могу называть Ярмоленка, Сидорчука, Степаненко, потому что их еще могут вызывать на следующие сборы. Поэтому, если их не брать, Кривцова, Пятова, то взял бы Марлоса.

– Довбик перед тобой сказал – Коноплянка. Вот, Коноплянка у нас уже есть, Марлос.

– Забыл Коноплянку. Почему забыл? Потому что он мне никогда не отдавал передачу, когда я забегал. Поэтому не вспомнил о нем.

– Перейдем к нашей группе. Как оцениваешь отборочную группу?

– Есть фаворит – Франция, это ясно. Три команды, с которыми… Мы сыграли 1:1 на выезде с Азербайджаном. В этих четырех матчах нужно обязательно выигрывать Исландию и Азербайджан. Те матчи с конкурентами за второе место тоже нужно выигрывать, только так можно занять второе место.

– Ты пропустил первые отборочные матчи. Чувствуется ли давление ответственности за результат перед следующими матчами?

– Всегда чувствуется давление, будь то в клубе или в сборной. В сборной, наверное, еще больше, потому что мало времени на подготовку. Ты приезжаешь в разном состоянии, много травм, и это давление ощущается всегда, особенно в отборочных матчах. В товарищеских матчах давление меньше, но оно есть, потому что нужно показывать хороший футбол и выигрывать матч. А когда играешь в отборочных матчах, от которых зависит дальнейшее будущее, выход на чемпионат мира или Европы – это большое давление. Ты играешь за свою страну и делаешь все возможное. Да, конечно, иногда не получается, но это жизнь.

– Что хотел бы сказать украинским болельщикам перед важными поединками?

– Терпение. Не буду говорить «поддерживайте нас», потому что кто-то поддерживает, кто-то не хочет, кто-то выливает много критики. Это нормально, это даже правильно – после некоторых матчей мы заслуживаем этого. Хочу пожелать терпения, а если могут, пусть болеют за нас.

– Поговорим о призе Лев матча. Следишь за этим? Просишь за себя голосовать?

– Нет, конечно. Это больше, наверное, приз от болельщиков. Это такая активность для наших фанатов, но с профессиональной точки зрения, наверное, в 80% случаев я бы не согласился с наградой. Почему? В некоторых матчах бывает явный Лев матча: забил гол или вратарь сделал несколько невероятных сейвов. Но, с профессиональной точки зрения, например, центральный полузащитник сыграл очень классный матч – отобрал все мячи, не пропустил ни одной контратаки, в атаке сделал все хорошо, но он незаметен. Как Тарас Степаненко когда-то сказал: «Вот команда звезда, а я хочу быть этим черным полотном сзади, чтобы больше светилось». Иногда таких футболистов на поле болельщики не замечают, но профессионалы это видят. Поэтому я говорю: 80% Львов матчей – я не согласен, потому что иногда это просто смешно.

– Например, Матвиенко иногда обижался, что никак не выигрывает.

– А в некоторых матчах он выигрывал все, идеально отдавал передачи, я – левый защитник, он – левый центральный, отдает отличные передачи. Он очень качественный игрок, но шансов выиграть «Лева матча» никогда не было.

– Как думаешь, у кого больше Львов – у форвардов или у вратарей?

– У вратарей. Пятов уже не играл, когда был Лев матча. А форварды? Довбик, Ванат и Яремчук… Тогда, наверное, вратари.

– Правильно. Трубин – семь Львов. А у кого больше всего Львов среди защитников?

– Защитников… Зинченко считается защитником. Зинченко или Забарный.

– У Зинченко – шесть, у Забарного – четыре. А у полузащитников?

– А здесь Зинченко считается? Думаю, Мудрик, если считается.

– У Мудрика девять. А среди нападающих?

– Довбик? Нет? Яремчук.

– Яремчук три награды. А у тебя сколько?

– Не знаю. Одна – с Бахрейном. Это, наверное, была дебютная награда Лев матча. Потом еще одна с Молдовой, я получил из-за травмы. Все, две.

По теме:
ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»
ВИДЕО. Сборная Украины совершила перелет в Рейкьявик на игру с Исландией
Пресс-конференция Реброва в Рейкьявике. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Виталий Миколенко Эвертон выбор редакции Лев матча
Николай Степанов Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08 октября 2025, 14:48 3
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара

ПСЖ предложил за юного вингера 230 миллионов евро

Михайленко объяснил досадное поражение Украины U-20 от Испании на ЧМ-2025
Футбол | 08 октября 2025, 07:49 6
Михайленко объяснил досадное поражение Украины U-20 от Испании на ЧМ-2025
Михайленко объяснил досадное поражение Украины U-20 от Испании на ЧМ-2025

Дмитрий Михайленко поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых»

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.10.2025, 05:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
«Меня триггерит». Довбик отреагировал на незабитый пенальти в Лиге Европы
Футбол | 09.10.2025, 07:07
«Меня триггерит». Довбик отреагировал на незабитый пенальти в Лиге Европы
«Меня триггерит». Довбик отреагировал на незабитый пенальти в Лиге Европы
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08.10.2025, 15:44
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 14
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем