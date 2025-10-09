МИКОЛЕНКО: «Матчи за выход на чемпионат мира – это большое давление»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился первыми впечатлениями от пребывания в лагере национальной команды.

– Фурор вызвал твой костюм при приезде. Элегантный и такой модный. Сам себе купил?

– Спасибо. Не могу сказать, что я что-то сильно выбирал. У меня есть контракт с Adidas. Я просто заказал себе такой костюм. Мне он очень понравился.

– Французы в целом превращают приезд в сборную в показ мод. Кто в нашей команде главный модник? И не думали устроить свой fashion week?

– Не знаю. Наверное, если бы условия позволяли собираться в Украине, это было бы возможно. Но сейчас кто откуда приезжает, в какое время и день – немного невозможно представить. Думаю, у нас есть несколько ребят, которые любят модно и стильно одеваться.

– Кого имеешь в виду?

– Мой друг Шапаренко, это 100%. Также Илья Забарный. Есть несколько футболистов, просто сейчас не вспомню быстро.

– А ты задумываешься о том, что надеть в сборной?

– Наверное, более комфортную одежду, потому что добираешься самолетом или машиной. Это не футболка и поло, это более комфортная и более-менее стильная одежда.

– Какие первые слова ты услышал от Сергея Реброва на этом сборе?

– «Привет». Не помню, о чем мы общались в первой беседе. Наверное, о моем физическом состоянии, потому что все почти играли в воскресенье, и он у всех спрашивал, как мы себя чувствуем после матча в клубе. Мое состояние? Хорошее, удовлетворительное, намного лучше, чем на прошлом сборе.

– Опиши тремя словами текущую атмосферу в команде.

– Все позитивно, легко, всегда рад видеть ребят и дебютантов.

– Дебютирует Велетень. Как принимаете новичков в команде?

– Сейчас никакого посвящения нет. Раньше было. Возможно, со временем появится.

– Кто сейчас главный шутник и самый серьезный игрок?

– Шутники – Бущан и Сваток, наверное. Неожиданно Сваток? Он скрытный, но может выдать базу. Самый серьезный среди тех, с кем я знаком, – наверное, Александр Тымчик.

– А в раздевалке играет музыка? Кто главный диджей?

– На прошлом сборе меня не было. В Канаде меня не было, а в марте – я был диджеем и Георгий Судаков. Если кому-то что-то не нравится, говорю: включай свою. И сразу некоторые отпадают со своими предложениями.

– Как проводили свободное время после приезда?

– Много времени не было, потому что ребята приехали в 16:00, был обед, потом восстановление. Все имели тяжелую дорогу. В воскресенье у всех был матч. Вчера все восстанавливались и немного общались за ужином.

– Челлендж. За 60 секунд назови 10 партнеров по сборной.

– Довбик, Зинченко, Яремчук, Шапаренко, Зубков, Судаков, Бущан, Сваток, Забарный, Матвиенко, Малиновский, Ярмоленко, Сидорчук, Степаненко.

– Сейчас впереди очень важные матчи. А если бы ты мог вернуть в нынешний состав сборной украинского игрока из прошлого, кто бы это был и почему?

– Из прошлого? Какого прошлого?

– Возможно недавнего, возможно давнего. Кого по скилам хотел бы подтянуть, чтобы помог сборной?

– Марлос. Пусть будет Марлос. Почему? Не знаю. Мне нравилось с ним играть, он очень качественный игрок, и я бы его вызвал. У нас уже… Ну, я не могу называть Ярмоленка, Сидорчука, Степаненко, потому что их еще могут вызывать на следующие сборы. Поэтому, если их не брать, Кривцова, Пятова, то взял бы Марлоса.

– Довбик перед тобой сказал – Коноплянка. Вот, Коноплянка у нас уже есть, Марлос.

– Забыл Коноплянку. Почему забыл? Потому что он мне никогда не отдавал передачу, когда я забегал. Поэтому не вспомнил о нем.

– Перейдем к нашей группе. Как оцениваешь отборочную группу?

– Есть фаворит – Франция, это ясно. Три команды, с которыми… Мы сыграли 1:1 на выезде с Азербайджаном. В этих четырех матчах нужно обязательно выигрывать Исландию и Азербайджан. Те матчи с конкурентами за второе место тоже нужно выигрывать, только так можно занять второе место.

– Ты пропустил первые отборочные матчи. Чувствуется ли давление ответственности за результат перед следующими матчами?

– Всегда чувствуется давление, будь то в клубе или в сборной. В сборной, наверное, еще больше, потому что мало времени на подготовку. Ты приезжаешь в разном состоянии, много травм, и это давление ощущается всегда, особенно в отборочных матчах. В товарищеских матчах давление меньше, но оно есть, потому что нужно показывать хороший футбол и выигрывать матч. А когда играешь в отборочных матчах, от которых зависит дальнейшее будущее, выход на чемпионат мира или Европы – это большое давление. Ты играешь за свою страну и делаешь все возможное. Да, конечно, иногда не получается, но это жизнь.

– Что хотел бы сказать украинским болельщикам перед важными поединками?

– Терпение. Не буду говорить «поддерживайте нас», потому что кто-то поддерживает, кто-то не хочет, кто-то выливает много критики. Это нормально, это даже правильно – после некоторых матчей мы заслуживаем этого. Хочу пожелать терпения, а если могут, пусть болеют за нас.

– Поговорим о призе Лев матча. Следишь за этим? Просишь за себя голосовать?

– Нет, конечно. Это больше, наверное, приз от болельщиков. Это такая активность для наших фанатов, но с профессиональной точки зрения, наверное, в 80% случаев я бы не согласился с наградой. Почему? В некоторых матчах бывает явный Лев матча: забил гол или вратарь сделал несколько невероятных сейвов. Но, с профессиональной точки зрения, например, центральный полузащитник сыграл очень классный матч – отобрал все мячи, не пропустил ни одной контратаки, в атаке сделал все хорошо, но он незаметен. Как Тарас Степаненко когда-то сказал: «Вот команда звезда, а я хочу быть этим черным полотном сзади, чтобы больше светилось». Иногда таких футболистов на поле болельщики не замечают, но профессионалы это видят. Поэтому я говорю: 80% Львов матчей – я не согласен, потому что иногда это просто смешно.

– Например, Матвиенко иногда обижался, что никак не выигрывает.

– А в некоторых матчах он выигрывал все, идеально отдавал передачи, я – левый защитник, он – левый центральный, отдает отличные передачи. Он очень качественный игрок, но шансов выиграть «Лева матча» никогда не было.

– Как думаешь, у кого больше Львов – у форвардов или у вратарей?

– У вратарей. Пятов уже не играл, когда был Лев матча. А форварды? Довбик, Ванат и Яремчук… Тогда, наверное, вратари.

– Правильно. Трубин – семь Львов. А у кого больше всего Львов среди защитников?

– Защитников… Зинченко считается защитником. Зинченко или Забарный.

– У Зинченко – шесть, у Забарного – четыре. А у полузащитников?

– А здесь Зинченко считается? Думаю, Мудрик, если считается.

– У Мудрика – девять. А среди нападающих?

– Довбик? Нет? Яремчук.

– Яремчук – три награды. А у тебя сколько?

– Не знаю. Одна – с Бахрейном. Это, наверное, была дебютная награда Лев матча. Потом еще одна с Молдовой, я получил из-за травмы. Все, две.