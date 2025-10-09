Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»
09 октября 2025, 05:57
ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»

Форвард сборной Украины дал интересное интервью после приезда на сборы

ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»
ВЗбірна. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик поделился первыми впечатлениями от пребывания в лагере национальной команды.

– Опиши, пожалуйста, несколькими словами текущую атмосферу в команде.

– Все друг за другом заскучали. Поэтому, в принципе, атмосфера хорошая, все в позитивном настроении. Думаю, что так и должно быть в сборной Украины. Настраиваемся на два очень важных матча.

– Обсуждаете ли вы между собой клубные дела или в сборной это табу?

– Нет, конечно, обсуждаем. Каждый следит за каждым игроком. Я смотрю чемпионат Украины, слежу за своими товарищами, с кем играл в Днепре. Поэтому обсуждаем какие-то моменты, которые для кого-то интересны. Это нормальная история.

– Как в целом проводите свободное время в расположении сборной?

– Ну, позавтракали и с Сватком и Алексеем Гуцуляком выпили кофе, пообщались, спросили кое-что друг у друга. Так и сейчас пришел к вам на интервью.

– А если бы ты мог вернуть в нынешний состав одного украинского игрока из прошлого, кто бы это был?

– Из прошлого, который уже не играет? Коноплянку вернул бы.

– Почему именно его?

– Потому что для меня, как для нападающего, очень важны вингеры. Евген был фантастическим вингером, делал результат и создавал много моментов для нападающих. Хотелось бы, чтобы у нас сейчас тоже был такой игрок.

– Оцени свою текущую форму по десятибалльной шкале.

– Думаю, где-то на семь с половиной.

– Почему так?

– Понимаю, что в начале сезона я играл мало, но сейчас играю больше. Если бы провел все шесть матчей, думаю, был бы физически готов. А пока ставлю себе такую оценку.

– Как с здоровьем? В прошлом сезоне были проблемы. Как сейчас себя чувствуешь?

– Сейчас чувствую себя хорошо. Все проблемы позади. Более сфокусирован на требованиях тренера, стараюсь помогать команде.

– Драматичный матч был против «Лилля» с тремя нереализованными пенальти. Как команда и ты лично пережили этот момент?

– Конечно, это неприятный момент в моей карьере, наверное, первый на таком уровне. Но в команде все поддержали. На следующий день вообще не было разговоров о том, что мы не забили три пенальти. Больше разбирали сам матч, потому что он был тяжелый, и мы играли не на своем уровне.

– А то, что не забил два пенальти…

– Да, я проанализировал этот момент и сделал выводы. Единственное, о чем сожалею – что не взял бить третий раз. Реально. Это единственное, что меня где-то триггерит. Уже точно бы забил. Ну, забил бы или нет – сейчас говорить об этом нет смысла, но нужно было идти бить втретий раз.

– Недавно ты играл против Альберта Гудмундссона из «Фиорентины». Успели перекинуться парой слов о предстоящем матче на уровне сборных?

– Нет, не общался с ним, его заменили после первого тайма.

– Кстати, в Лиге Европы забил исландец Харальдссон. Сильный игрок?

– Это десятый номер, да? Да, он против нас сыграл довольно неплохо, был активен. Думаю, что это сильный футболист.

– А что касается подготовки к матчу с Исландией – какой главный акцент?

– Сейчас первые дни, поэтому мы поймем, над какими аспектами нужно работать, где нужно улучшиться, сделать больше теоретических занятий, чтобы лучше подготовиться к сборной Исландии.

– Исландцы традиционно сильны дома. Как команда планирует противостоять давлению трибун и их агрессивному стилю в начале матча?

– Думаю, все игроки уже готовы к таким матчам. Мы провели много поединков против сильных сборных, так что у каждого есть свои моменты, где нужно быть максимально сконцентрированным и не проигрывать борьбу. Думаю, что Исландия дома будет больше играть длинными передачами, будет много борьбы, поэтому нужно быть готовыми к этому.

– Погода в Исландии в октябре может быть непредсказуемой. Как команда готовится к возможному сильному ветру или дождю? Как это может повлиять на тактику?

– Все мы играем в одинаковых условиях, поэтому делать какие-то акценты на ветер или дождь нет смысла. Нужно просто быть лучше на футбольном поле.

– Второе место и выход в плей-офф для сборной – это будет максимум, учитывая старт отбора?

– Думаю, что все мы настраиваемся выиграть оставшиеся матчи. А на каком месте закончим – увидим. Но задача, думаю, быть не ниже второго места.

– Чувствуется ли определенное давление ответственности после двух стартовых матчей?

– Конечно, чувствуется, потому что на нас смотрит вся страна, нас поддерживают. И хочется, прежде всего, порадовать наших болельщиков хорошей игрой.

ВИДЕО. Сборная Украины совершила перелет в Рейкьявик на игру с Исландией
Пресс-конференция Реброва в Рейкьявике. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Артем Довбик Рома Рим сборная Исландии по футболу Исландия - Украина
Николай Степанов Источник: ВЗбирна
