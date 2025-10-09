Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 октября 2025, 02:52
ВЕЛЕТЕНЬ: «Мечтал про вызов в сборную с детства. Еще со времен Евро-2012»

Хавбек Полесья поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины

ВЕЛЕТЕНЬ: «Мечтал про вызов в сборную с детства. Еще со времен Евро-2012»
Профутбол. Владислав Велетень

Полузащитник житомирского «Полесья» Владислав Велетень поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины.

– Поздравляю с вызовом в сборную. Как узнал об этом? Это, наверное, случилось совсем недавно.

– Да, во время замены. Меня заменили, и сразу после этого сказали, в принципе, еще во время матча.

– То есть, ты играешь с «Полтавой», уходишь на замену, доволен игрой – и дальше кто именно сообщает тебе новость? Тренер?

– Да, человек из персонала сразу сказал. Мне сказали идти в раздевалку, потому что было холодно, чтобы не заболеть. И уже в подтрибунном помещении сообщили.

– Какова была реакция?

– Положительная, конечно. Очень обрадовался. Думаю, любой футболист об этом мечтает. Это, наверное, самый высокий этап, когда у тебя есть возможность играть за национальную сборную. Но тебя только вызывают – а дальше нужно доказать, чтобы получить шанс выйти на поле.

– Когда ты впервые начал мечтать о сборной?

– С детства. Помню, мы с семьей смотрели Евро-2012 – наверное, тогда и появилась эта мечта.

– Был кто-то, кого ты считал кумиром?

– Да, конечно. Коноплянка, Ярмоленко – я же играю на их позициях. И еще помню, как Шевченко забил два мяча Швеции. Тот матч уже ничего не решал [на самом деле, это был стартовый матч], но было так приятно. Мы тогда выиграли 2:1.

– Ты левый полузащитник, но сейчас в «Полесье» тебя часто используют справа. Насколько это меняет твою игру?

– Конечно, меняет. Не скажу, что это совсем другая игра, но все равно тяжелее, не так удобно. Но когда тренер тебе доверяет, когда клуб платит за тебя деньги – ты не имеешь права выбирать позицию. Должен отдавать максимум, где бы ни играл, и показывать уровень.

– Но все же комфортнее слева?

– Да. Думаю, любому правоногому футболисту удобнее играть слева, а левоногому – справа. Но не всегда так получается. Были матчи, где я начинал слева – против «Кривбасса», выходил на замену против «Руха» тоже слева, последний матч полтайма сыграл там.

– Как думаешь, за что тебя вызвали в сборную?

– Считаю, что это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Они решают, кого вызывать. Я просто работаю, полностью выкладываюсь на поле – и так же буду выкладываться, если выйду за сборную.

– Как оцениваешь свой прогресс сейчас?

– Постепенно расту – психологически, технически. Но всегда хочется большего. Никогда нельзя быть полностью довольным результатом – нужно стремиться к большему, чтобы получать больше.

– Когда тебя приобрело «Полесье», это случилось после твоего результативного матча против них?

– Мы уже раньше разговаривали о возможном переходе. Еще до этого были контакты с другими клубами. Но когда я переподписал контракт с «Колосом», тогда уже появились конкретные предложения. После того как я сделал голевую передачу в матче против «Полесья», наверное, это был финальный этап. Потом уже было официальное предложение.

– Ты здорово начал сезон. И многие твои партнеры по «Полесью» тоже получили вызов в сборную. Это помогает?

– Да, конечно. Когда рядом знакомые ребята, легче ехать, легче адаптироваться. Да и вообще я знаю многих игроков, поэтому никаких нервов нет.

– Совсем никаких нервов перед вызовом?

– Нет. Наверное, после службы в ВСУ они просто исчезли. Не знаю почему, но после возвращения я перестал нервничать перед матчами. В последний раз волновался, наверное, когда дебютировал за «Колос» в Премьер-лиге до полномасштабной войны. Тогда, да, ноги немного дрожали.

– Напомни, пожалуйста, про твою службу. Когда ты пошел в ВСУ и как это происходило?

– Пошел в терроборону, был в Киеве. Потом президент подписал указ, что терроборону могут направлять в другие регионы. Наша бригада отправилась в Донецкую область.

– Как давалось возвращение в футбол после этого периода?

– Очень тяжело. Хотя я и пытался поддерживать форму, но вернулся с 8 лишними кг. Плюс были сложные, не скажу плохие, но непростые отношения с тренером «Колоса». Каждая тренировка была эмоциональной, иногда с негативом. Но со временем я вырос эмоционально. Тогда все воспринимал слишком близко к сердцу, даже огрызался.

– Теперь можешь «огрызнуться» к тренерам «Полесья»?

– Нет, конечно. Там чудесные люди, которые играли на очень высоком уровне. Они хорошие не только как тренеры, но и как личности. Поэтому проблем быть не может. И вообще после тех времен у меня уже никаких конфликтов не было – ни с тренерами, ни с кем-то другим.

– Ты знаком лично с Сергеем Ребровым?

– Нет. Я был в системе «Динамо», когда он тренировал первую команду, но мы не пересекались – я тогда еще подавал мячи на матчах.

– Кому подавал, помнишь?

– Помню игру «Динамо» – «Челси» на «Олимпийском».

– Сейчас много игроков «Полесья» вызваны в сборную. Можно сказать, что команда становится базовой для национальной?

– Думаю, это закономерно. В «Полесье» сейчас одна из самых сильных и квалифицированных групп футболистов в УПЛ. Если игроки показывают высокий уровень, они заслуживают быть в сборной. Мы идем третьими, поэтому нормально, что от нас вызвали многих. И я считаю, что есть еще ребята, которые вполне могут получить шанс.

– Как оцениваешь нынешний чемпионат? Все очень близко по очкам. Это сохранится до конца сезона?

– Думаю, постепенно команды все равно распределятся по местам, как всегда бывает на дистанции. Но сейчас, действительно, любой может отобрать очки у любого. Наш тренерский штаб постоянно подчеркивает: если команда сверху думает, что выиграет на классе, – ее за это наказывают. Это касается и «Динамо», и «Шахтера», и кого угодно. Класс есть, но без желания победы этого мало. Команда, которая выходит и борется, всегда имеет шанс.

Николай Степанов
