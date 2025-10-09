Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика нашла одноклубника для Трубина и Судакова. Это 19-летний россиянин
Португалия
09 октября 2025, 08:33 |
Бенфика нашла одноклубника для Трубина и Судакова. Это 19-летний россиянин

Лиссабонский клуб намерен подписать вингера Кирила Глебова

Лиссабонский клуб намерен подписать вингера Кирила Глебова
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

Лиссабонская «Бенфика» планирует обновить линию атаки во время зимнего трансферного окна и продолжает поиски игроков, которые смогут усилить португальскую команду.

По информации A Bola, «орлы» намерены подписать 19-летнего россиянина Кирила Глебова, который выступает в московском цска. Скауты команды неоднократно смотрели матчи вингера и оставлись под большим впеатлением от его игры.

«Бенфика» и мадридский «Атлетико» впечатлены скоростью и мастерством российского игрока, которого планируют подписать зимой. Действующий контракт Глебова с цска рассчитан до 2027 года. Соглашение может быть автоматически продлено ещё на один сезон, если 19-летний полузащитник проведёт определённое количество матчей», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне вингер провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость Глебова составляет 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что в составе «Бенфики» выступают два футболиста сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков трансферы
Николай Титюк Источник: A Bola
